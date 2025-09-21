قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
محافظات

وزير الرى ومحافظ أسوان يتفقدان المفرخ السمكى بالشلال ..صور

جولة وزير الرى ومحافظ أسوان
جولة وزير الرى ومحافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، يرافقه اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولتهما الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة حيث قاما بتفقد مشروع المفرخ السمكى بالشلال أحد المشروعات الحيوية لتعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الثروة السمكية .

وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس ياسر محمود رئيس قسم مقاومة الحشائش بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، والمهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، وأيضاً المختصين بالوزارة حول الموقف الحالى للمفرخ وخطط التوسع المستقبلية لزيادة الإنتاجية.

وأوضح بأن المفرخ ينتج حالياً نحو 2.5 مليون زريعة من خلال 4 أحواض فقط يتم توجيهها لدعم المقاومة البيولوجية للحشائش المائية فى مناطق الحبس بالسد العالى وخزان أسوان ، بالإضافة إلى شبكات الرى بترعة توشكى ومشروع النقرة ، ويجرى العمل على التوسع التدريجى لرفع الطاقة الإنتاجية عبر تشغيل 12 حوض بكامل طاقتهم بما يضمن تعظيم الإستفادة من موارد القنوات المائية ورفع كفاءة منظومة الرى .

المفرخ السمكى

وخاصة أن مشروع المفرخ السمكى يعد ركيزة أساسية ضمن محور الرى الهادف إلى الدمج بين الإستفادة المائية وتعزيز المقاومة البيولوجية ، ولذا جاءت الخطوات الإيجابية بإعادة تشغيله بعد فترة من التوقف .

ورفع كفاءته التشغيلية بما يواكب التوجهات الوطنية لتعظيم العائد من الموارد الطبيعية ، ليساهم فى دعم المنظومة البيئية ، والحد من الحشائش المائية ، إلى جانب دوره التنموى في دعم صغار المزارعين والصيادين بما يحقق مردود إقتصادى وإجتماعى  لأبناء المحافظة .

هذا وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإطلاق فعاليات المبادرة الوطنية " صحح مفاهيمك " على مستوى المحافظة بالتزامن مع إعلان إنطلاقها رسمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأوقاف .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

