قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشؤون النيابية: مصر بلد منحاز للسلام وتراه حجر الأساس للاستقرار والتنمية المستدامة
خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري بمشروع وادى النقرة لدعم المزارعين

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، و دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية أستلها بتفقد محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، رافقهم خلالها قيادات الوزارة والمحافظة .


وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم، أن الوزير والمحافظ، استمعا إلى شرح تفصيلى من المهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، حول المشروعات الجارية داخل مشروع وادى النقرة الذى يضم زماما زراعيا يصل إلى 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلو متر ، بالإضافة إلى خمس قرى هى ( الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة ) .


و أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا وتعاونا كاملا بين وزارة الري ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتاحة وتحقيق أكبر عوائد اقتصادية من المحاصيل المتميزة التى تنتجها قرى مشروع وادى النقرة ، ويتم تصديرها للأسواق العالمية ، ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الأخرى. 


وأكد المحافظ على أنه تم تكليف مديرية الزراعة بإعداد بيان تفصيلي بحصر الزراعات الشتوية والصيفية ونوعية المحاصيل داخل وخارج الزمام ، مع إلزام المزارعين بالتحول إلى نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر حفاظاً على الرقعة الزراعية والموارد المائية وتحقيق الإكتفاء المائي.


وأشار بأنه توجد استمرارية للتصدى الحاسم للتعديات على الأراضى الزراعية ، وإطلاق حملات متتالية لإستردادها ، بجانب التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإيفاد قوافل طبية لخدمة الأهالى بقرى وادى النقرة ، وسرعة إنهاء إجراءات نقل التبعية لتشغيل وحدتى الحكمة والكرامة بما يضمن إستقرار تقديم الخدمات الصحية للمقيمن بها 


ووجه محافظ أسوان شكره لوزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم وكافة الوزارات والجهات المعنية على جهودهم الحثيثة فى رفع كفاءة وصيانة محطات الرى وتوفير إحتياجات المزارعين من المياه ، إلى جانب دعم محطات الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين .


وأوضح المحافظ أن هذا التعاون المستمر يساهم في تنفيذ برامج الصيانة الدورية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع ، وإنهاء العمرات المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة ، مع تفعيل نظم الحماية الفنية لضمان إنتظام التشغيل على الوجه الأكمل.

 وشملت الزيارة تكريم الوزير والمحافظ للنماذج المشرفة برى أسوان، والتى ساهمت فى إنجاح الموسم الصيفى، كما إستمعا لمطالب وإحتياجات المزارعين بالمشروع للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.
 

أسوان وادى النقرة وزير الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

القابضة لمياه الشرب تكرّم الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025

الهيئة القومية لسلامة

سلامة الغذاء : 514 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ 457 شركة خلال أسبوع

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

بالصور

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

طريقة تدميس الفول فى البيت

طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.
طريقة عمل تدميس الفول فى البيت.

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد