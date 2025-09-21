وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة ري بمشروع وادى النقرة لدعم المزارعين

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، و دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية أستلها بتفقد محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، رافقهم خلالها قيادات الوزارة والمحافظة .



وذكر بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم، أن الوزير والمحافظ، استمعا إلى شرح تفصيلى من المهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، حول المشروعات الجارية داخل مشروع وادى النقرة الذى يضم زماما زراعيا يصل إلى 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلو متر ، بالإضافة إلى خمس قرى هى ( الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة ) .



و أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا وتعاونا كاملا بين وزارة الري ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتاحة وتحقيق أكبر عوائد اقتصادية من المحاصيل المتميزة التى تنتجها قرى مشروع وادى النقرة ، ويتم تصديرها للأسواق العالمية ، ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الأخرى.



وأكد المحافظ على أنه تم تكليف مديرية الزراعة بإعداد بيان تفصيلي بحصر الزراعات الشتوية والصيفية ونوعية المحاصيل داخل وخارج الزمام ، مع إلزام المزارعين بالتحول إلى نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر حفاظاً على الرقعة الزراعية والموارد المائية وتحقيق الإكتفاء المائي.



وأشار بأنه توجد استمرارية للتصدى الحاسم للتعديات على الأراضى الزراعية ، وإطلاق حملات متتالية لإستردادها ، بجانب التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإيفاد قوافل طبية لخدمة الأهالى بقرى وادى النقرة ، وسرعة إنهاء إجراءات نقل التبعية لتشغيل وحدتى الحكمة والكرامة بما يضمن إستقرار تقديم الخدمات الصحية للمقيمن بها



ووجه محافظ أسوان شكره لوزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم وكافة الوزارات والجهات المعنية على جهودهم الحثيثة فى رفع كفاءة وصيانة محطات الرى وتوفير إحتياجات المزارعين من المياه ، إلى جانب دعم محطات الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين .



وأوضح المحافظ أن هذا التعاون المستمر يساهم في تنفيذ برامج الصيانة الدورية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع ، وإنهاء العمرات المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة ، مع تفعيل نظم الحماية الفنية لضمان إنتظام التشغيل على الوجه الأكمل.

وشملت الزيارة تكريم الوزير والمحافظ للنماذج المشرفة برى أسوان، والتى ساهمت فى إنجاح الموسم الصيفى، كما إستمعا لمطالب وإحتياجات المزارعين بالمشروع للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

