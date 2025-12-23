قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

النمل الأبيض المتهم الأول.. حقيقة انهيار المنازل بين الذعر الشعبي ورأي العلم

النمل الأبيض
النمل الأبيض
رنا أشرف

في مشهد يتكرر على نحو مقلق داخل عدد من القرى بمحافظات متفرقة، تحولت منازل يفترض أنها ملاذ آمن لأصحابها إلى مصدر تهديد يومي، بعدما سقط بعضها فجأة وتصدع البعض الآخر دون إنذار مسبق، وجد الأهالي تفسيرًا واحدًا حاضرًا بقوة: “النمل الأبيض”.

الحشرة التي تسللت إلى البيوت في صمت، ونهشت أخشابها من الداخل، تاركة الجدران هشة والسقوف على وشك الانهيار.

حالة من الذعر سادت بين المواطنين، خاصة مع تداول قصص متشابهة عن منازل بدت سليمة من الخارج، لكنها كانت خاوية من الداخل، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مدى خطورة هذه الحشرة، وهل باتت قادرة فعليًا على إسقاط البيوت، أم أنها مجرد شماعة تعلق عليها أزمة أعمق تتعلق بتهالك المباني وغياب الصيانة؟

ومع تصاعد الاتهامات الشعبية للنمل الأبيض باعتباره “الفاعل الخفي”، دخل المتخصصون، مقدمين رؤى علمية مختلفة تقلل أحيانًا من حجم الاتهام، وتؤكد أن أضرار النمل الأبيض رغم خطورتها الاقتصادية لا تتحول بالضرورة إلى كارثة إنشائية إلا في ظروف بعينها، ترتبط بقدم المباني، ورداءة الأخشاب، وارتفاع نسب الرطوبة، وسوء أنظمة الصرف.

ملتهم الأخشاب| أستاذ نبات: النمل الأبيض لا يهدم المباني.. وهذه طرق اكتشافه


وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء حسين أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات تخصص حشرات اقتصادية، إن النمل الأبيض يتغذى بشكل أساسي على الخشب، ولا يمكنه التسبب في سقوط المباني إلا في حالات نادرة تتوافر فيها ظروف معينة، أبرزها أن يكون المبنى قديمًا ويحتوي على أخشاب متهالكة ومصابة بالفعل.

وأكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حدوث أضرار جسيمة يتطلب وجود طوائف كبيرة جدًا من النمل الأبيض، أو ما يعرف بـ "عشائر ضخمة"، تعيش لفترات طويلة داخل الخشب المتآكل، وهو ما يفسر خطورته في بعض المنازل القديمة دون غيرها.

النمل الأبيض ضرره اقتصادي وليس صحيًا

وأوضحت أن أضرار النمل الأبيض تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، نتيجة تلف الأبواب والأسقف والأثاث الخشبي، مشددة على أنه لا يمثل خطرًا صحيًا مباشرًا على الإنسان ولا يسبب أمراضًا.

وأضافت أن النمل الأبيض يعيش داخل الخشب أو في أي بيئة خشبية مناسبة، ويمكن ملاحظة وجوده من خلال ظهور نشارة الخشب أو تكتلات خشبية غير طبيعية حول أماكن الإصابة.

وأشارت إلى أن الأخشاب الحديثة غالبًا ما تكون مدهونة بمواد واقية تمنع إصابتها بالنمل الأبيض، لافتة إلى أن الخشب القديم المتآكل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، يمثل البيئة المثالية لانتشار هذه الحشرة.

الحرق حل أخير في الإصابات الشديدة

وأوضحت أن مكافحة النمل الأبيض تتم من خلال استخدام مبيدات متخصصة، إلى جانب سد وحقن الثقوب الموجودة في الخشب لمنع وصول الحشرات إليه، فضلًا عن استخدام خلطات كيميائية مخصصة، مؤكدة أن حرق الأخشاب المصابة يعد حلًا ضروريًا في بعض الحالات.

مبيدات متخصصة وسد الثقوب لمكافحة النمل الأبيض

وأكدت أنه عند اكتشاف الإصابة لأول مرة، يجب اللجوء فورًا إلى المعالجة بالمبيدات أو التخلص من الجزء المصاب بالحرق، مشددة على أنه لا توجد وسائل وقاية كاملة، وإنما يظل التعامل السريع مع ظهور أي أعراض مثل نشارة الخشب هو الحل الأمثل.

وشددت على ضرورة الاستعانة بمتخصصي مكافحة الحشرات فور ملاحظة أي دلائل على الإصابة، محذرة من انتقال النمل الأبيض من مكان لآخر في حال تجاهل المشكلة أو الاعتماد على حلول غير متخصصة. 

النمل الأبيض أضرار النمل الأبيض نشارة الخشب حشرة النمل الأبيض الوقاية من النمل الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

أبرز المخاطر المرتبطة بعضة الكلب

متستهونش… عضة كلب تنهي حياة طالب المنوفية بعد 3 أشهر فى عيبوبة وتثير الرعب طبيب يوضح الإسعافات الأولية

ترشيحاتنا

منتخب مصر

حسن مصطفى: أتحفظ على مشاركة ثنائي المنتخب أمام زيمبابوي

مصطفى شوبير

خالد الغندور: لازم مصطفى شوبير يلعب الماتش الجاي

الزمالك

خالد الغندور: غياب غامض لحارس ناشئي الزمالك والمنتخب قبل نهاية عقده

بالصور

هدى الإتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ| شاهد

هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد
هدى الاتربي تثير الجدل بفستان مخملى جرئ|شاهد

شيري تطلق روبوت‎ AiMOGA ‎بدورة الألعاب الآسيوية للشباب لذوي الإعاقة 2025‏

شيري
شيري
شيري

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى آخر ظهور لها

ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها
ببدلة رجالى.. ناهد السباعى تثير الجدل فى اخر ظهور لها

نجاح لافت لقمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي ‏EVs Electrify Egypt 2025‎

قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي
قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد