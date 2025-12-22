قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ملتهم الأخشاب| أستاذ نبات: النمل الأبيض لا يهدم المباني.. وهذه طرق اكتشافه

النمل الأبيض
النمل الأبيض
رنا أشرف

في ظل تصاعد شكاوى عدد من القرى في محافظات مختلفة من سقوط منازل وتصدع أخرى، اجمع الجميع على أن “النمل الأبيض” هو السبب، بعدما أرجع الأهالي انهيار بيوتهم إلى انتشاره داخل الأخشاب دون أن يلاحظ أحد. 

وسادت حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تكرار الروايات عن تدمير المنازل من الداخل، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى خطورة هذه الحشرة وحدود أضرارها الحقيقية. 

وبين اتهامات الأهالي وتحليلات المتخصصين، يتضح أن النمل الأبيض يمثل ضررًا اقتصاديًا بالأساس، لا يتحول إلى تهديد فعلي إلا في ظروف محددة تتعلق بقدم المباني وحالة الأخشاب والرطوبة.

عشائر ضخمة وخشب متهالك.. شروط الخطر الحقيقي 

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء حسين أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات تخصص حشرات اقتصادية، إن النمل الأبيض يتغذى بشكل أساسي على الخشب، ولا يمكنه التسبب في سقوط المباني إلا في حالات نادرة تتوافر فيها ظروف معينة، أبرزها أن يكون المبنى قديمًا ويحتوي على أخشاب متهالكة ومصابة بالفعل.

وأكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حدوث أضرار جسيمة يتطلب وجود طوائف كبيرة جدًا من النمل الأبيض، أو ما يعرف بـ "عشائر ضخمة"، تعيش لفترات طويلة داخل الخشب المتآكل، وهو ما يفسر خطورته في بعض المنازل القديمة دون غيرها.

النمل الأبيض ضرره اقتصادي وليس صحيًا

وأوضحت أن أضرار النمل الأبيض تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، نتيجة تلف الأبواب والأسقف والأثاث الخشبي، مشددة على أنه لا يمثل خطرًا صحيًا مباشرًا على الإنسان ولا يسبب أمراضًا.

وأضافت أن النمل الأبيض يعيش داخل الخشب أو في أي بيئة خشبية مناسبة، ويمكن ملاحظة وجوده من خلال ظهور نشارة الخشب أو تكتلات خشبية غير طبيعية حول أماكن الإصابة.

وأشارت إلى أن الأخشاب الحديثة غالبًا ما تكون مدهونة بمواد واقية تمنع إصابتها بالنمل الأبيض، لافتة إلى أن الخشب القديم المتآكل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، يمثل البيئة المثالية لانتشار هذه الحشرة.

الحرق حل أخير في الإصابات الشديدة

وأوضحت أن مكافحة النمل الأبيض تتم من خلال استخدام مبيدات متخصصة، إلى جانب سد وحقن الثقوب الموجودة في الخشب لمنع وصول الحشرات إليه، فضلًا عن استخدام خلطات كيميائية مخصصة، مؤكدة أن حرق الأخشاب المصابة يعد حلًا ضروريًا في بعض الحالات.

مبيدات متخصصة وسد الثقوب لمكافحة النمل الأبيض

وأكدت أنه عند اكتشاف الإصابة لأول مرة، يجب اللجوء فورًا إلى المعالجة بالمبيدات أو التخلص من الجزء المصاب بالحرق، مشددة على أنه لا توجد وسائل وقاية كاملة، وإنما يظل التعامل السريع مع ظهور أي أعراض مثل نشارة الخشب هو الحل الأمثل.

وشددت على ضرورة الاستعانة بمتخصصي مكافحة الحشرات فور ملاحظة أي دلائل على الإصابة، محذرة من انتقال النمل الأبيض من مكان لآخر في حال تجاهل المشكلة أو الاعتماد على حلول غير متخصصة. 

النمل الأبيض نشارة الخشب أضرار النمل الأبيض حشرة النمل الأبيض الوقاية من النمل الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

الغرافة

طردين.. الغرافة يهزم الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

فابق

إبراهيم فايق عن هدف زيمبابوي: إحنا أفضل ونعرف نرجع

إمام عاشور

تبديل أول لمنتخب مصر بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد