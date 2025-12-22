ملتهم الأخشاب| أستاذ نبات: النمل الأبيض لا يهدم المباني.. وهذه طرق اكتشافه

في ظل تصاعد شكاوى عدد من القرى في محافظات مختلفة من سقوط منازل وتصدع أخرى، اجمع الجميع على أن “النمل الأبيض” هو السبب، بعدما أرجع الأهالي انهيار بيوتهم إلى انتشاره داخل الأخشاب دون أن يلاحظ أحد.

وسادت حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع تكرار الروايات عن تدمير المنازل من الداخل، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى خطورة هذه الحشرة وحدود أضرارها الحقيقية.

وبين اتهامات الأهالي وتحليلات المتخصصين، يتضح أن النمل الأبيض يمثل ضررًا اقتصاديًا بالأساس، لا يتحول إلى تهديد فعلي إلا في ظروف محددة تتعلق بقدم المباني وحالة الأخشاب والرطوبة.

عشائر ضخمة وخشب متهالك.. شروط الخطر الحقيقي

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء حسين أستاذ مساعد بقسم وقاية النبات تخصص حشرات اقتصادية، إن النمل الأبيض يتغذى بشكل أساسي على الخشب، ولا يمكنه التسبب في سقوط المباني إلا في حالات نادرة تتوافر فيها ظروف معينة، أبرزها أن يكون المبنى قديمًا ويحتوي على أخشاب متهالكة ومصابة بالفعل.

وأكدت الدكتورة فاطمة الزهراء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حدوث أضرار جسيمة يتطلب وجود طوائف كبيرة جدًا من النمل الأبيض، أو ما يعرف بـ "عشائر ضخمة"، تعيش لفترات طويلة داخل الخشب المتآكل، وهو ما يفسر خطورته في بعض المنازل القديمة دون غيرها.

النمل الأبيض ضرره اقتصادي وليس صحيًا

وأوضحت أن أضرار النمل الأبيض تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، نتيجة تلف الأبواب والأسقف والأثاث الخشبي، مشددة على أنه لا يمثل خطرًا صحيًا مباشرًا على الإنسان ولا يسبب أمراضًا.

وأضافت أن النمل الأبيض يعيش داخل الخشب أو في أي بيئة خشبية مناسبة، ويمكن ملاحظة وجوده من خلال ظهور نشارة الخشب أو تكتلات خشبية غير طبيعية حول أماكن الإصابة.

وأشارت إلى أن الأخشاب الحديثة غالبًا ما تكون مدهونة بمواد واقية تمنع إصابتها بالنمل الأبيض، لافتة إلى أن الخشب القديم المتآكل، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة، يمثل البيئة المثالية لانتشار هذه الحشرة.

الحرق حل أخير في الإصابات الشديدة

وأوضحت أن مكافحة النمل الأبيض تتم من خلال استخدام مبيدات متخصصة، إلى جانب سد وحقن الثقوب الموجودة في الخشب لمنع وصول الحشرات إليه، فضلًا عن استخدام خلطات كيميائية مخصصة، مؤكدة أن حرق الأخشاب المصابة يعد حلًا ضروريًا في بعض الحالات.

مبيدات متخصصة وسد الثقوب لمكافحة النمل الأبيض

وأكدت أنه عند اكتشاف الإصابة لأول مرة، يجب اللجوء فورًا إلى المعالجة بالمبيدات أو التخلص من الجزء المصاب بالحرق، مشددة على أنه لا توجد وسائل وقاية كاملة، وإنما يظل التعامل السريع مع ظهور أي أعراض مثل نشارة الخشب هو الحل الأمثل.

وشددت على ضرورة الاستعانة بمتخصصي مكافحة الحشرات فور ملاحظة أي دلائل على الإصابة، محذرة من انتقال النمل الأبيض من مكان لآخر في حال تجاهل المشكلة أو الاعتماد على حلول غير متخصصة.