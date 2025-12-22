قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
نهلة الشربيني

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخراً حول تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بقرية الدير بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن المعاينات الميدانية واللجان الفنية أثبتت عدم صحة الادعاء بأن النمل الأبيض السبب وراء تساقط هذه المنازل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، ان لجنة فورية  توجهت من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، للانتقال إلى موقع البلاغ بقرية الدير، حيث  تمت عملية الفحص والمعاينة بحضور: عمدة قرية الدير  مندوبين عن أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة ولفيف من الأهالي.

وأكد التقرير الفني للجنة أن فحص المنازل المنهارة، أن السبب الحقيقي للانهيار هو تهالك المباني، حيث إنها مشيدة من "الطوب اللبن" الذي لم يعد يصمد أمام العوامل الزمنية وتأثيرات الرطوبة، مما أدى لضعف هيكلها الإنشائي وسقوطها.

وفي هذا الصدد، تود وزارة الزراعة توضيح الحقائق التالية لطمأنة المواطنين، بأن النمل الأبيض يتغذى حصرياً على مادة "السليلوز" المتواجدة في الأخشاب والمنسوجات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال التأثير على الحوائط، أو الأساسات الخرسانية، أو الطوب، كما تؤكد الوزارة أن نشاط النمل الأبيض – رغم خطورته على الأثاث – لا يؤدي علمياً إلى انهيار المباني بشكل كامل كما أشيع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع هذه الآفة بانتظام، حيث تم مسبقاً بالتنسيق مع مديرية الزراعة التعامل مع 73 منزلاً بمركز إسنا ظهرت بها الحشرة نتيجة الطبيعة الجبلية للمنطقة. كما تؤكد الوزارة على انه يتم توفير خدمات المكافحة مجاناً لغير القادرين وتحت إشراف مباشر من المديريات طوال العام، كما انه عند الإبلاغ، بوجود بؤر النمل الأبيض يتم تطبيق بروتوكول معتمد يشمل حفر خنادق حول المنازل المصابة وحقنها بالمبيدات المتخصصة لضمان العزل التام.

وتهيب وزارة الزراعة بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق، مؤكدة أن أجهزة المكافحة في حالة استنفار دائم لخدمة وحماية منازل المواطنين.

وزارة الزراعة وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

المنتخب

لاعب سابق بجنوب أفريقيا: مصر دائمًا ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا

وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري: قدمنا مقترحا لدمج قوات قسد مع الدولة

وزير الخارجية التركي

وزير خارجية تركيا: ناقشنا التعاون مع دمشق في المجالات كافة

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد