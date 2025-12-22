"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخراً حول تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بقرية الدير بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن المعاينات الميدانية واللجان الفنية أثبتت عدم صحة الادعاء بأن النمل الأبيض السبب وراء تساقط هذه المنازل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، ان لجنة فورية توجهت من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، للانتقال إلى موقع البلاغ بقرية الدير، حيث تمت عملية الفحص والمعاينة بحضور: عمدة قرية الدير مندوبين عن أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة ولفيف من الأهالي.

وأكد التقرير الفني للجنة أن فحص المنازل المنهارة، أن السبب الحقيقي للانهيار هو تهالك المباني، حيث إنها مشيدة من "الطوب اللبن" الذي لم يعد يصمد أمام العوامل الزمنية وتأثيرات الرطوبة، مما أدى لضعف هيكلها الإنشائي وسقوطها.

وفي هذا الصدد، تود وزارة الزراعة توضيح الحقائق التالية لطمأنة المواطنين، بأن النمل الأبيض يتغذى حصرياً على مادة "السليلوز" المتواجدة في الأخشاب والمنسوجات، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال التأثير على الحوائط، أو الأساسات الخرسانية، أو الطوب، كما تؤكد الوزارة أن نشاط النمل الأبيض – رغم خطورته على الأثاث – لا يؤدي علمياً إلى انهيار المباني بشكل كامل كما أشيع.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع هذه الآفة بانتظام، حيث تم مسبقاً بالتنسيق مع مديرية الزراعة التعامل مع 73 منزلاً بمركز إسنا ظهرت بها الحشرة نتيجة الطبيعة الجبلية للمنطقة. كما تؤكد الوزارة على انه يتم توفير خدمات المكافحة مجاناً لغير القادرين وتحت إشراف مباشر من المديريات طوال العام، كما انه عند الإبلاغ، بوجود بؤر النمل الأبيض يتم تطبيق بروتوكول معتمد يشمل حفر خنادق حول المنازل المصابة وحقنها بالمبيدات المتخصصة لضمان العزل التام.

وتهيب وزارة الزراعة بوسائل الإعلام والمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق، مؤكدة أن أجهزة المكافحة في حالة استنفار دائم لخدمة وحماية منازل المواطنين.