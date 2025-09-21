نشاط وحيوية.. شاهد طابور الصباح بمدارس أسوان في أول أيام العام الدراسى

توافد الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية على مدارس محافظة أسوان مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2025/2026 مرتدين الزى المدرسى ، الذى يضم "رياض أطفال - ابتدائى - إعدادى - ثانوى"، ونظمت إدارات المدارس طابور الصباح ، وتضمن تمارين لياقة صباحية وإذاعة مدرسية واصطف طلاب المدرسة لتحية العلم.

وانطلقت الدراسة فى مدارس محافظة أسوان، بإجمالى 1530 مدرسة، منهم 23 مدرسة جديدة إحلال وتجديد ودخول الخدمة لأول، لتستقبل مدارس أسوان هذا العام، نحو 434 ألفاً و992 طالبة وطالبة.

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق العام الدراسى الجديد داخل عدد من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية ، على أن تنتظم الدراسة بشكل كامل غداً الأحد داخل 1540 مدرسة بالمراحلة التعليمية المختلفة ، حيث حرص على تقديم خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .

العام الدراسى الجديد

وأكد المحافظ أن هذا العام سيكون مميزاً على كافة المستويات فى ظل الجهود المكثفة والإستعدادات المبكرة التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، تواكباً مع الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع التعليم بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان ، وأن خطة المحافظة ركزت على تجهيز المدارس وصيانتها ورفع كفاءتها قبل بداية العام الدراسى بما يضمن تهيئة الأجواء المناسبة لزيادة التحصيل الدراسى للطلاب ، وإتاحة بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى وجود تنسيق كامل بين الجميع بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمود بدوى بالتعاون مع المحليات والجهات المختصة لتذليل العقبات ، والتأكد من توافر الكوادر التعليمية والإدارية ، فضلاً عن متابعة الإنضباط داخل المدارس ، والإلتزام بالجدول الدراسى والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية بما يساهم فى صقل شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بتطبيق معايير النظافة والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب ، وفى نفس الوقت فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات التعليمية الهادفة إلى رفع مستوى الطلاب والإرتقاء بجودة التعليم بشكل عام .