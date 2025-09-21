قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان.. انطلاق العام الدراسى ومتابعة لملفات التقنين وموافقات لإقامة مشروعات خدمية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق 20/9/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنطلاق العام الدراسى الجديد داخل عدد من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية ، على أن تنتظم الدراسة بشكل كامل غداً الأحد داخل 1540 مدرسة بالمراحلة التعليمية المختلفة .

حرص على تقديم خالص التهانى القلبية لأبنائه الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، مؤكداً على أن هذا العام سيكون مميزاً على كافة المستويات فى ظل الجهود المكثفة والإستعدادات المبكرة التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

https://www.elbalad.news/6704066

مهلة أخيرة تنتهى يوم الإثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الإثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم.

وأكد المحافظ، أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الغير ملتزمين، التى تتمثل فى تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضى المخالفة، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل.

وشدد على أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تسمح بأى تهاون أو تساهل فى التعدى على أراضيها بدون وجه حق، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل فى إطار قانونى واضح وصارم.

https://www.elbalad.news/6703987

جهود محافظة اسوان

تخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموافقة على عدد من المذكرات الخاصة بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية وتنموية ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام،  واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، بجانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1575 م2 بناحية هيكل بقرية القنان بمركز إدفو لصالح مديرية الشباب والرياضة ، بعد إضافة مساحة جديدة قدرها 435 م2 ، وذلك لإقامة مركز شباب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

https://www.elbalad.news/6703981

حل مشاكل المدارس

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى بالمرور الميدانى على هذه المدارس من أجل وضع حلول عاجلة لإنهاء هذه المشكلة ، حيث تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة .

يأتي ذلك فى استجابة لشكاوى أولياء أمور طلاب مدرستى أسوان الثانوية بنات (التجريبية)، وإدفو الثانوية بنين بشأن عدم جاهزية المدرستين ، على الرغم من بدء العام الدراسى الجديد.

https://www.elbalad.news/6703984

