محافظ أسوان : إجراءات قانونية صارمة تجاه غير الملتزمين بالتقنين

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الإثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم.

وأكد المحافظ، أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الغير ملتزمين، التى تتمثل فى تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضى المخالفة، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل.

وشدد على أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تسمح بأى تهاون أو تساهل فى التعدى على أراضيها بدون وجه حق، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل فى إطار قانونى واضح وصارم.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بضرورة إستثمار الفرصة الحالية وسرعة الإنتهاء من سداد المقدمات المالية للتعاقدات، ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة.

طلبات التقنين

وأكد أن تطبيق القانون الجديد للتقنين لن يتيح استرداد أى مبالغ مالية سبق سدادها ، وإنما سيعاد الملف إلى نقطة البداية، أما من قام بإنهاء إجراءات ما عاد عليه بالنفع ففى هذه الحالة سيسمح له بإستكمال الإجراءات فى التقنين الجديد الذى سيتم التعامل به قريبا.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذى، قدم محافظ أسوان شكره لكافة الجهات المختصة على الجهود المبذولة التي حققت إنجازًا ملحوظًا في ملف التقنين بالفترة الأخيرة، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه تحقيق الأمن القانونى للمواطنين الجادين فى تقنين أوضاعهم، ويتطلب ذلك بالتوازى من المسئولين بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين لإنجاز طلبات التقنين فى أقرب وقت.