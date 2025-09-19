جامعة أسوان تشارك فى تكريم 200 حافظا وحافظة للقرآن الكريم

شهد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان تكريم حفظة القرآن الكريم التى نظمها مكتب الإحسان لتحفيظ القرآن الكريم بحضانة الأبرار بمنطقة الشيخ هارون فى إحتفالية روحانية مميزة وذلك بمسرح نقابة المعلمين الفرعية ، وسط حضور مميز من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وعدد كبير من أسر الحفظة من أبناء محافظة أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تولي اهتمام بالغ برعاية المتفوقين علمياً والمتميزين في حفظ كتاب الله، في إطار رسالتها المجتمعية ودورها التنويري تجاه أبناء المحافظة.

وأضاف بأن جامعة أسوان تعمل على دعم حفظة القرآن الكريم ويعد هذا الدعم واجبًا دينيًا وأخلاقيا، ونسعى باستمرار إلى تكريم المتميزين في مختلف المجالات، لا سيما في حفظ كتاب الله العزيز، لما له من أثر بالغ في تهذيب السلوك وبناء الشخصية المتكاملة.

كما شهدت الاحتفالية تكريم 200 حافظ وحافظة من مختلف الأعمار، في ظل الجمهورية الجديدة وتماشيا مع المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وهذا مشهد يعكس الاهتمام المتزايد من المجتمع المحلي بتشجيع النشء على حفظ القرآن الكريم، وتعزيز القيم الدينية والروحية بين الأجيال الجديدة ،من اجل مستقبل أفضل.

حفظة القرآن الكريم

شهد مجلس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في جلسته رقم (128) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء المجلس، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وخلال الاجتماع الذى حضره القيادات الجامعية أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة انتهت من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب في أجواء تعليمية نموذجية .

وأشار رئيس الجامعة إلى اعتماد الجداول الدراسية وتجهيز المعامل والقاعات وتوفير المناخ الملائم للعملية التعليمية.