بميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

إذا كنت تبحث عن سماعة رأس بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء أكثر من سماعة رأس في الأسواق إليك اهم مواصفاتها.

سماعات Realme 16 Pro

تُوسّع ريلمي تشكيلتها الصوتية بإصدار جديد اقتصادي بمواصفات وميزات فائقة.

وقد أكدت الشركة مؤخرًا إطلاق سماعات Realme Buds Air 8 بالتزامن مع سلسلة سماعات Realme 16 Pro ، لتجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق. فلنلقِ نظرة عليها.

سماعات Realme Buds Air 8

مواصفات وتصميم سماعات Realme Buds Air 8



تُطلق Realme الجيل الجديد من سماعات Buds Air اللاسلكية بالكامل بالتعاون مع المصمم الصناعي الشهير ناوتو فوكاساوا، الذي ساهم أيضاً في تصميم هواتف Realme 16 Pro القادمة.

وقد ظهرت لمحة عن هذا التصميم في الملصقات التشويقية الأخيرة، والتي تُظهر السماعات مع تصميم جديد لعلبة الشحن وثلاثة خيارات لونية: الذهبي، والرمادي الداكن، والبنفسجي. وتُطلق Realme على هذا التصميم اسم "التصميم الرئيسي الجديد" الذي يتضمن لمسات نهائية لامعة وغير لامعة لعلبة الشحن.

علاوة على ذلك، ستوفر هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية (TWS) ما يصل إلى 55 ديسيبل من خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، مما يُحسّن من جودة الصوت.

كما تدّعي العلامة التجارية جودة صوت محسّنة بفضل شهادة الصوت عالي الدقة اللاسلكية ودعم ترميز LHDC بتقنية Bluetooth.

إضافةً إلى ذلك، تأتي سماعات Realme Buds Air 8 مزودة بتقنية Sound Master المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعلات الصوتية وضبط جودة الصوت حسب ما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمات.

ستُطرح هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية في السوق الهندية في 6 يناير 2026

سماعة Fairbuds XL

على الجانب الآخر تأتي سماعة Fairbuds XL التي تأتي بتصميم معياري وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

فقد أطلقت شركة فيرفون رسميًا سماعات فيربودز، التي تركز على الاستخدام طويل الأمد، وسهولة الصيانة، وتحسين جودة الصوت.

ويُعدّ هذا الطراز الجديد تطويرًا للطراز الأصلي من فيربودز XL، مع تحسينات في جودة الصوت، والراحة، والمتانة

سماعات فيربودز XL

تتميز سماعات Fairbuds XL بمحركات ديناميكية مطورة حديثًا بقطر 40 مم، بالإضافة إلى ضبط صوتي محسّن لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا.

وتدعم السماعات تقنية aptX HD عبر البلوتوث لتوفير صوت لاسلكي عالي الدقة، كما توفر اتصالًا ثنائي النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه.

وتركز التحديثات التصميمية على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي، حيث يستخدم طوق الرأس نسيجًا شبكيًا يسمح بمرور الهواء، بينما تتميز وسائد الأذن بنسيج شبكي ناعم مصمم للاستخدام لفترات طويلة، كما أن سماعات الرأس قابلة للطي لسهولة التخزين والنقل.

على الجانب الآخر تُعدّ سهولة الصيانة عنصرًا أساسيًا في سماعات Fairbuds XL فهي تتميز بتصميم معياري يضم تسعة أجزاء قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم، بما في ذلك البطارية، ووسائد الأذن، وعصابة الرأس، ومكبرات الصوت.