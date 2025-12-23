قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية.. إليك أفضل سماعات لاسلكية في الأسواق 2025

سماعات Realme Buds Air 8
سماعات Realme Buds Air 8
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن سماعة رأس بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في شراء أكثر من سماعة رأس في الأسواق إليك اهم مواصفاتها.

سماعات Realme 16 Pro

تُوسّع ريلمي تشكيلتها الصوتية بإصدار جديد اقتصادي بمواصفات وميزات فائقة.

 وقد أكدت الشركة مؤخرًا إطلاق سماعات Realme Buds Air 8 بالتزامن مع سلسلة سماعات Realme 16 Pro ، لتجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق. فلنلقِ نظرة عليها.

سماعات Realme Buds Air 8

مواصفات وتصميم سماعات Realme Buds Air 8
 

تُطلق Realme الجيل الجديد من سماعات Buds Air اللاسلكية بالكامل بالتعاون مع المصمم الصناعي الشهير ناوتو فوكاساوا، الذي ساهم أيضاً في تصميم هواتف Realme 16 Pro القادمة. 

وقد ظهرت لمحة عن هذا التصميم في الملصقات التشويقية الأخيرة، والتي تُظهر السماعات مع تصميم جديد لعلبة الشحن وثلاثة خيارات لونية: الذهبي، والرمادي الداكن، والبنفسجي. وتُطلق Realme على هذا التصميم اسم "التصميم الرئيسي الجديد" الذي يتضمن لمسات نهائية لامعة وغير لامعة لعلبة الشحن.

 علاوة على ذلك، ستوفر هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية (TWS) ما يصل إلى 55 ديسيبل من خاصية إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، مما يُحسّن من جودة الصوت. 

كما تدّعي العلامة التجارية جودة صوت محسّنة بفضل شهادة الصوت عالي الدقة اللاسلكية ودعم ترميز LHDC بتقنية Bluetooth.

إضافةً إلى ذلك، تأتي سماعات Realme Buds Air 8 مزودة بتقنية Sound Master المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعلات الصوتية وضبط جودة الصوت حسب ما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تجري مكالمات.

 ستُطرح هذه السماعات اللاسلكية الحقيقية في السوق الهندية في 6 يناير 2026

سماعة Fairbuds XL

على الجانب الآخر تأتي سماعة Fairbuds XL التي تأتي بتصميم معياري وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

فقد أطلقت شركة فيرفون رسميًا سماعات فيربودز، التي تركز على الاستخدام طويل الأمد، وسهولة الصيانة، وتحسين جودة الصوت.

ويُعدّ هذا الطراز الجديد تطويرًا للطراز الأصلي من فيربودز XL، مع تحسينات في جودة الصوت، والراحة، والمتانة

سماعات فيربودز XL

سماعات فيربودز XL

تتميز سماعات Fairbuds XL بمحركات ديناميكية مطورة حديثًا بقطر 40 مم، بالإضافة إلى ضبط صوتي محسّن لتقديم صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا. 

وتدعم السماعات تقنية aptX HD عبر البلوتوث لتوفير صوت لاسلكي عالي الدقة، كما توفر اتصالًا ثنائي النقاط، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال بجهازين في الوقت نفسه.

وتركز التحديثات التصميمية على الراحة وسهولة الاستخدام اليومي، حيث يستخدم طوق الرأس نسيجًا شبكيًا يسمح بمرور الهواء، بينما تتميز وسائد الأذن بنسيج شبكي ناعم مصمم للاستخدام لفترات طويلة، كما أن سماعات الرأس قابلة للطي لسهولة التخزين والنقل.

على الجانب الآخر تُعدّ سهولة الصيانة عنصرًا أساسيًا في سماعات Fairbuds XL فهي تتميز بتصميم معياري يضم تسعة أجزاء قابلة للاستبدال من قِبل المستخدم، بما في ذلك البطارية، ووسائد الأذن، وعصابة الرأس، ومكبرات الصوت.

سماعات Realme Buds Air 8 سماعات Realme 16 Pro هواتف Realme 16 Pro الذكاء الاصطناعي

بالصور

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

