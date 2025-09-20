قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ أسوان يتدخل لإنهاء الصيانة بمدرستين وتوفير مبان بديلة لاستيعاب الطلاب

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى بالمرور الميدانى على هذه المدارس من أجل وضع حلول عاجلة لإنهاء هذه المشكلة ، حيث تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة .

يأتي ذلك فى استجابة لشكاوى أولياء أمور طلاب مدرستى أسوان الثانوية بنات (التجريبية)، وإدفو الثانوية بنين بشأن عدم جاهزية المدرستين ، على الرغم من بدء العام الدراسى الجديد.

وجاء ذلك نتيجة عقد إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدرستين ، ثم دخولهم أعمال الصيانة ، والذى أوضح بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم الإنتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر فقط ، كما سيتم خلال هذه الفترة تشغيل المبانى الملحقة بالمدرستين كفصول لإستيعاب جميع الطلاب بمدرسة أسوان الثانوية بنات .

وخاصة أنه فى ظل إفتتاح وتشغيل المجمعات المدرسية الجديدة فى الرضوانية والأحمدية ( الشيخ ماهر خالد) ، فقد ساهم ذلك فى تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة ، لافتاً إلى أن المبانى التى تخضع لأعمال الصيانة الشاملة بالمدرستين تضم معظمها المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة المدرسية ، فى حين سيتم تخصيص الحجرات التى توجد بالمبانى الغير خاضعة للصيانة كفصول لكى تستوعب الطلاب .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الإثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم .

وأكد المحافظ على أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الغير ملتزمين ، والتى تتمثل فى تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضى المخالفة ، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل .

لأن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تسمح بأى تهاون أو تساهل فى التعدى على أراضيها بدون وجه حق ، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل فى إطار قانونى واضح وصارم .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بضرورة إستثمار الفرصة الحالية وسرعة الإنتهاء من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة .

