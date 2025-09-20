محافظ أسوان يتدخل لإنهاء الصيانة بمدرستين وتوفير مبان بديلة لاستيعاب الطلاب

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، معاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافى بالمرور الميدانى على هذه المدارس من أجل وضع حلول عاجلة لإنهاء هذه المشكلة ، حيث تبين أن هناك عدد 2 مبنى داخل الصيانة الشاملة .

يأتي ذلك فى استجابة لشكاوى أولياء أمور طلاب مدرستى أسوان الثانوية بنات (التجريبية)، وإدفو الثانوية بنين بشأن عدم جاهزية المدرستين ، على الرغم من بدء العام الدراسى الجديد.

وجاء ذلك نتيجة عقد إمتحانات شهادة الثانوية العامة بالمدرستين ، ثم دخولهم أعمال الصيانة ، والذى أوضح بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم الإنتهاء من أعمال الصيانة خلال شهر فقط ، كما سيتم خلال هذه الفترة تشغيل المبانى الملحقة بالمدرستين كفصول لإستيعاب جميع الطلاب بمدرسة أسوان الثانوية بنات .

وخاصة أنه فى ظل إفتتاح وتشغيل المجمعات المدرسية الجديدة فى الرضوانية والأحمدية ( الشيخ ماهر خالد) ، فقد ساهم ذلك فى تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة ، لافتاً إلى أن المبانى التى تخضع لأعمال الصيانة الشاملة بالمدرستين تضم معظمها المعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة المدرسية ، فى حين سيتم تخصيص الحجرات التى توجد بالمبانى الغير خاضعة للصيانة كفصول لكى تستوعب الطلاب .

مطالب جماهيرية

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمنح مهلة أخيرة تنتهى يوم الإثنين المقبل لأصحاب طلبات التقنين من أجل توفيق أوضاعهم .

وأكد المحافظ على أنه عقب إنتهاء هذه المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الغير ملتزمين ، والتى تتمثل فى تحرير محاضر جنائية وقطع كافة المرافق عن الأراضى المخالفة ، وإدراجها ضمن حملات الإزالة وسحبها بشكل كامل .

لأن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لن تسمح بأى تهاون أو تساهل فى التعدى على أراضيها بدون وجه حق ، وأن الأجهزة التنفيذية ملتزمة بالعمل فى إطار قانونى واضح وصارم .

وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب طلبات التقنين بضرورة إستثمار الفرصة الحالية وسرعة الإنتهاء من سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، ونسبة الـ 25% المستحقة ، بالإضافة إلى سداد الأقساط المتأخرة .