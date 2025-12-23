قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يقصف عدة مناطق في قطاع غزة ويواصل تصعيده الأمني

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن الأوضاع الميدانية في القطاع تشهد تصعيدًا خطيرًا، مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية في عدة مناطق، خاصة شمال القطاع. 

وأضاف أبو كويك ، أن قوات الاحتلال تواصل تحريك ما يُعرف بـ«الخطوط الصفراء» بين الحين والآخر، ما يقلص المساحات المأمونة للمدنيين والنازحين ويزيد تعقيد المشهد الإنساني.

خطر متزايد في شمال القطاع

وأشار المراسل، إلى أن الأخطر يتركز في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة غزة، حيث شهدت المناطق الشرقية عمليات نسف واسعة بالتزامن مع تعزيز الجيش الإسرائيلي وجوده العسكري، وتوسيع نطاق المنطقة الصفراء على حساب مناطق النازحين في جباليا وشرق حي التفاح، مع تعرض الأحياء السكنية والبنية التحتية للقصف الجوي والمدفعي المكثف بذريعة البحث عن مسلحين.

استهداف شرق القطاع والمدن الوسطى والجنوبية

وأوضح أبو كويك، أن الخروقات الإسرائيلية امتدت أيضًا إلى شرق المحافظة الوسطى وشرق دير البلح، بالإضافة إلى شرق خان يونس جنوب القطاع، حيث استُهدفت مبانٍ سكنية وتجمعات مدنية بطائرات مسيّرة، ما أسفر منذ وقف إطلاق النار عن استشهاد نحو 405 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

تفاقم الأزمة الإنسانية

وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد المخاوف الإنسانية، مع تقلص المساحات الآمنة للمدنيين وارتفاع أعداد الضحايا، مما يزيد من تعقيد جهود الإغاثة والحد من آثار الأزمة في غزة.

