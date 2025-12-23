عصابة سارة خليفة.. وصول المتهمين في قضية تصنيع المخدرات لمحكمة الجنايات

وصل منذ قليل الى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها المذيعة سارة خليفة بالتجمع .

وصول المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة

دفع دفاع المتهم الخامس في قضية تصنيع وترويج المواد المخدرة، والمتهمة فيها المذيعة سارة خليفة، ببطلان إجراءات القبض على موكله، مؤكدًا أن ضبطه تم بشكل غير قانوني.

وأوضح الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة أن المتهم تم التحفظ عليه لمدة 10 أيام كاملة قبل صدور قرار رسمي من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون والإجراءات الجنائية.

وأضاف الدفاع أن القبض على موكله سابق لقرار النيابة العامة، مما يبطل عملية الضبط، ويُعد انتهاكًا لحقوقه القانونية والدستورية، مطالبًا ببطلان كافة الآثار المترتبة على هذا الإجراء، واستبعاد ما ترتب عليه من أدلة.

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة من المتهم السادس للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة قائلاً: "اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي"، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.

استهلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ،محاكمتها من جديد بعد رفع الجلسة ما يقرب من نصف ساعة بعد طلب الدفاع بعدم الترافع في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها سارة خليفة.

وقالت محامية المتهم دينا، ف. أن موكلتها أثناء سؤالها أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.