تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار بالألعاب النارية والأسلحة البيضاء وبحوزته قرابة 29 ألف قطعة ألعاب نارية وعدد من الأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

القبض على شخص بحوزته 29 ألف قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل .. وبحوزته ( قرابة 29 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 15 قطعة سلاح أبيض ) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية والأسلحة البيضاء وحيازتها وترويجها .