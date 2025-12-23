عايزين نحدث البيانات.. سقوط نصابين إستوليا على أموال عملاء البنوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.

سقوط نصابين إستوليا على أموال عملاء البنوك

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحالهما صفة موظفين خدمة عملاء بأحد البنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهما على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهما بموجب ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" - 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وإرتكابهما 7 وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.