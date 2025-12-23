شهادات ودورات تدريبية.. القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

القبض على سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية فى مجال طب التجميل والليزر، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالشركات المتخصصة بذات المجال"على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها عدد من الشهادات والكارنيهات منسوب صدورها للكيان وإحدى الجامعات.

وبمواجهتها، أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.