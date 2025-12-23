بلا رحمة.. أب يشترك مع زوجته لتعذيب أبنائه وحرقهم بالنار

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجليه بالضرب والحرق بقنا.

أب بلا رحمة.. يشترك مع زوجته لتعذيب أبتائه وحرقهم بالنار

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجارى ، تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بحضور ربة منزل وبرفقتها نجليها “مصابين بحروق وكسور متفرقة”، وبسؤالها قررت بوجود خلافات زوجية بينها وزوجها وزوجته الثانية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وإقامة نجليها طرف زوجها.

وأضافت بتلقيها إتصال هاتفى من جيرانها يتضمن قيام المشكو فى حقهما بتعذيب نجليها وإحداث ما بهما من إصابات، فقامت بنقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأمكن ضبط المذكور وزوجته الثانية ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تأديبهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.