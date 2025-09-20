تنفيذي أسوان يوافق على إقامة عدة مشروعات وآلية لصيانة سيارات المحليات

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموافقة على عدد من المذكرات الخاصة بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية وتنموية ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، بجانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1575 م2 بناحية هيكل بقرية القنان بمركز إدفو لصالح مديرية الشباب والرياضة ، بعد إضافة مساحة جديدة قدرها 435 م2 ، وذلك لإقامة مركز شباب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2100 م² بناحية نجع العويفي بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة جديدة وفقاً لإحتياجات المنظومة التعليمية .

مشروعات خدمية

وفى إطار دعم المنظومة الأمنية فقد وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 342.25 م2 بقرية سلوى بحرى لصالح مديرية أمن أسوان لإقامة وحدة إطفاء جعفر الصادق ، بجانب تخصيص قطعة أرض أخرى مساحتها 220 م2 بقرية الآمال بوادى النقرة بنصر النوبة لصالح المديرية أيضاً ، لتنفيذ مشروع يخدم أهالى القرية .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من هذه الموافقات هو تحقيق الصالح العام وتلبية متطلبات المواطن الأسواني فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

وأكد المحافظ على أن المحافظة تتبنى نهجاً جديداً للحفاظ على المال العام حيث تم وضع آلية مركزية لإجراء العمرات الجسيمة وصيانة السيارات الحكومية من خلال إدارة التعاقدات بالديوان العام للمحافظة بما يضمن إستلام وتسليم المركبات للشركات المنفذة وفقاً للضوابط القانونية المنظمة وطبقاً لإحتياجات الوحدات المحلية ، وأن هذه الخطوات تأتى فى إطار إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بالشكل المطلوب .