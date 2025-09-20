قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
محافظات

تنفيذي أسوان يوافق على إقامة عدة مشروعات وآلية لصيانة سيارات المحليات

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الموافقة على عدد من المذكرات الخاصة بتخصيص أراضى لإقامة مشروعات خدمية وتنموية ، وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام،  واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، بجانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة .

وتضمنت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1575 م2 بناحية هيكل بقرية القنان بمركز إدفو لصالح مديرية الشباب والرياضة ، بعد إضافة مساحة جديدة قدرها 435 م2 ، وذلك لإقامة مركز شباب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2100 م² بناحية نجع العويفي بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو لصالح مديرية التربية والتعليم لإنشاء مدرسة جديدة وفقاً لإحتياجات المنظومة التعليمية .

مشروعات خدمية

وفى إطار دعم المنظومة الأمنية فقد وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض بمساحة 342.25 م2 بقرية سلوى بحرى لصالح مديرية أمن أسوان لإقامة وحدة إطفاء جعفر الصادق ، بجانب تخصيص قطعة أرض أخرى مساحتها 220 م2 بقرية الآمال بوادى النقرة بنصر النوبة لصالح المديرية أيضاً ، لتنفيذ مشروع يخدم أهالى القرية .

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الهدف من هذه الموافقات هو تحقيق الصالح العام وتلبية متطلبات المواطن الأسواني فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية .

وأكد المحافظ على أن المحافظة تتبنى نهجاً جديداً للحفاظ على المال العام حيث تم وضع آلية مركزية لإجراء العمرات الجسيمة وصيانة السيارات الحكومية من خلال إدارة التعاقدات بالديوان العام للمحافظة بما يضمن إستلام وتسليم المركبات للشركات المنفذة وفقاً للضوابط القانونية المنظمة وطبقاً لإحتياجات الوحدات المحلية ، وأن هذه الخطوات تأتى فى إطار إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة بالشكل المطلوب .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

