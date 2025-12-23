أمير هشام: الشكل اللي ظهر بيه إبراهيم عادل أقرب للعب الشوارع

علق الإعلامي أمير هشام علي أداء اللاعب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر.

أداء إبراهيم عادل

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إبراهيم عادل لاعب موهوب وإمكانياته كبيرة، لكن محتاج يطوّر طريقة لعبه ويكون أكثر جماعية داخل الملعب، لأن الشكل اللي ظهر بيه أقرب للعب الشوارع او ماتشات الخماسي، وده بيأثر على الفريق ككل بشكل سلبي سواء على المستوى الفني او المعنوي".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد إبراهيم عادل من المباراة الودية أمام نيجيريا، المقرر لها غدًا بإستاد القاهرة.

و كتب شوبير عبر فيسبوك :إبراهيم عادل يغيب عن مباراة نيجيريا الودية بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل، وسيكون جاهز لمباراة زيمبابوي في أمم أفريقيا.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي