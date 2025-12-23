قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رئيسة صندوق النقد: مصر حققت مكاسب مهمة واقتصادها يظهر بوادر نمو قوية
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عصري مستقبلي.. إليك أفضل هاتف من هونر في 2025

هاتف Honor Magic 8 Air
هاتف Honor Magic 8 Air
لمياء الياسين

يبدو أن شركة Honor تنضم إلى التوجه المتزايد نحو الهواتف الذكية المدمجة عالية الجودة، وذلك مع هاتف Honor Magic 8 Air الجديد. 

تشير التسريبات الحديثة إلى أن هذا الطراز الجديد جزء من سلسلة هواتف العلامة التجارية الرائدة، لذا، من المرجح أن يجمع بين أحدث التقنيات والتصميم الفاخر المعهود. 

إليكم كل ما نعرفه حتى الآن:

هاتف Honor Magic 8 Air

المواصفات المتوقعة لهاتف Honor Magic 8 Air

مع تزايد شعبية الهواتف الذكية المدمجة عالية الجودة، انضمت Honor مؤخرًا إلى هذا التوجه كعلامة تجارية صينية. 

وقد وردت هذه المعلومات من المسرب المعروف RODENT950 ، الذي شارك التفاصيل الرئيسية على منصة X (تويتر سابقًا).

وبينما يُعدّ هذا الهاتف أيضًا من الهواتف الرائدة بمواصفات عالية، تشير التقارير إلى أن Magic 8 Air سيستبدل معالج Qualcomm بمعالج MediaTek القوي. 

وعلى عكس هواتف الفئة الأخرى، قد يأتي هذا الطراز بمعالج Dimensity 9500 بدلًا من Snapdragon 8 Elite Gen 5.

وأضاف المُسرّب أن الجهاز سيأتي بشاشة LTPS OLED مقاس 6.31 بوصة، يُرجّح أن توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

 أما في الخلف، فتوجد كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.5 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل. 

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الكاميرا الخلفية ستتضمن عدسة بزاوية واسعة جدًا.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز ببطارية ضخمة سعتها 5500 مللي أمبير.

من أبرز سمات تصميمه نحافته الفائقة. 

وكما يوحي اسمه، يُرجّح أن يُنافس هذا الطراز هاتف iPhone Air، حيث تشير التسريبات إلى سُمك يتراوح بين 5 و6 ملم. 

وهذا أمرٌ مثيرٌ للإعجاب بالنظر إلى مواصفاته القوية وبطاريته الكبيرة. 

ومن المتوقع أن تُطلق العلامة التجارية الصينية هاتف Honor Magic 8 Air في النصف الثاني من يناير 2026.

