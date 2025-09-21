قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يشهد إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإطلاق فعاليات المبادرة الوطنية " صحح مفاهيمك " على مستوى المحافظة بالتزامن مع إعلان إنطلاقها رسمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأوقاف .

وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان ، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية والجامعية والأكاديمية والمجتمعية والشبابية ، وبمشاركة واسعة من أبنائنا طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة ، علاوة على عدد من العلماء وأئمة المساجد بالأزهر والأوقاف .

وأشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال بهذه المبادرة الوطنية التى تمثل خطوة نوعية للشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود نحو بناء وعى مجتمعى متماسك ، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والأيديولوجية التي تواجه المجتمع وحمايته من الشائعات والإنحراف الفكرى والأفكار الهدامة .

صحح مفاهيمك 

وأشار إلى حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لضمان إنجاح فعاليات هذه المبادرة الوطنية والتوسع فى تنفيذ أنشطتها وبرامجها لتصل إلى مختلف القرى والنجوع ولتكون بمثابة دعوة مفتوحة لتعزيز القيم الأخلاقية والهوية الوطنية ، وترسيخ ثقافة الحوار ، وتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع ولا سيما بين أبنائنا الشباب الذين يمثلون حجر الأساس في بناء حاضر مصر ومستقبلها .

وطالب المحافظ فئات المجتمع الأسوانى إلى التفاعل الإيجابى مع هذه المبادرة الوطنية وذلك دعماً لبناء مجتمع مستقر وواعى بمفاهيم دينه وقيمه الأصيلة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الدين ، وتوعية المواطنين خاصة الشباب بخطورة الأفكار المتطرفة والمنحرفة من خلال سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية التى تعقد فى المساجد ، والمدارس ، والجامعات، والمراكز الشبابية .

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف جهود التعاون والتكامل بين مختلف المديريات والإدارات ومؤسسات المجتمع المدنى لبناء وعى مستنير قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق الأمن الفكري، وحماية الوطن من مخاطر التشدد والإنقسام ، وغيرها من القيم والعادات التى تساهم فى بناء الإنسان الذي يمثل محوراً رئيساً فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

رمضان صبحي

تفاصيل إحالة رمضان صبحي إلى الجنايات

الأهلي

عمومية الأهلي تثير الجدل .. وهذه حقيقة بطلان الإجراءات |فيديو

ترشيحاتنا

منتخب مصر

فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.. ماذا حدث؟

أحمد الجفالي

أحمد الجفالي على أعتاب العودة.. غموض يكتنف مستقبله بين الزمالك وأبها

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المُعتمِدة على الهندسة الاجتماعية

أحدث أنواع التجسس.. تنامي التهديدات الإلكترونية المعتمدة على الهندسة الاجتماعية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد