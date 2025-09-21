نائب محافظ أسوان يشهد إطلاق فعاليات المبادرة الوطنية "صحح مفاهيمك"

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإطلاق فعاليات المبادرة الوطنية " صحح مفاهيمك " على مستوى المحافظة بالتزامن مع إعلان إنطلاقها رسمياً بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى كافة المحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأوقاف .

وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان ، والشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والدينية والجامعية والأكاديمية والمجتمعية والشبابية ، وبمشاركة واسعة من أبنائنا طلاب الجامعة والمدارس والشباب والرياضة ، علاوة على عدد من العلماء وأئمة المساجد بالأزهر والأوقاف .

وأشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال بهذه المبادرة الوطنية التى تمثل خطوة نوعية للشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود نحو بناء وعى مجتمعى متماسك ، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والأيديولوجية التي تواجه المجتمع وحمايته من الشائعات والإنحراف الفكرى والأفكار الهدامة .

صحح مفاهيمك

وأشار إلى حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لضمان إنجاح فعاليات هذه المبادرة الوطنية والتوسع فى تنفيذ أنشطتها وبرامجها لتصل إلى مختلف القرى والنجوع ولتكون بمثابة دعوة مفتوحة لتعزيز القيم الأخلاقية والهوية الوطنية ، وترسيخ ثقافة الحوار ، وتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع ولا سيما بين أبنائنا الشباب الذين يمثلون حجر الأساس في بناء حاضر مصر ومستقبلها .

وطالب المحافظ فئات المجتمع الأسوانى إلى التفاعل الإيجابى مع هذه المبادرة الوطنية وذلك دعماً لبناء مجتمع مستقر وواعى بمفاهيم دينه وقيمه الأصيلة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الدين ، وتوعية المواطنين خاصة الشباب بخطورة الأفكار المتطرفة والمنحرفة من خلال سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية التى تعقد فى المساجد ، والمدارس ، والجامعات، والمراكز الشبابية .

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف جهود التعاون والتكامل بين مختلف المديريات والإدارات ومؤسسات المجتمع المدنى لبناء وعى مستنير قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق الأمن الفكري، وحماية الوطن من مخاطر التشدد والإنقسام ، وغيرها من القيم والعادات التى تساهم فى بناء الإنسان الذي يمثل محوراً رئيساً فى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.