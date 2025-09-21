وزير الري ومحافظ أسوان يتفقدان محطة وادى النقرة لدعم صغار المزارعين

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية أستهلها بتفقد محطة رى رقم (1) ضمن مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، رافقهم خلالها قيادات الوزارة والمحافظة .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدولة لتسخير كافة الإمكانيات أمام صغار المزارعين لزيادة دخولهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإقتصادية ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وخلال الجولة، إستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلى من المهندس عمر سيف رئيس الإدارة المركزية للرى بأسوان ، حول المشروعات الجارية داخل مشروع وادى النقرة الذى يضم زمام زراعى يصل إلى 65 ألف فدان يتم ريها عبر 11 محطة رفع وشبكة ترع رئيسية وفرعية تمتد بطول 145 كيلو متر ، بالإضافة إلى خمس قرى هى ( الحكمة والأمل والمنار والبراعم والكرامة ) .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن المرحلة الحالية تشهد تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الرى ومحافظة أسوان وكافة الجهات المعنية لتعظيم الإستفادة من المقومات الزراعية المتاحة وتحقيق أكبر عوائد اقتصادية من المحاصيل المتميزة التى تنتجها قرى مشروع وادى النقرة ، ويتم تصديرها للأسواق العالمية ، ولاسيما فيما يتعلق بالنباتات العطرية وغيرها من المحاصيل الأخرى .

مشروع وادى النقرة

وأكد المحافظ على أنه تم تكليف مديرية الزراعة بإعداد بيان تفصيلى بحصر الزراعات الشتوية والصيفية ونوعية المحاصيل داخل وخارج الزمام ، مع إلزام المزارعين بالتحول إلى نظم الرى الحديث بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر حفاظاً على الرقعة الزراعية والموارد المائية وتحقيق الإكتفاء المائى .

وأشار إسماعيل كمال بأنه توجد إستمرارية للتصدى الحاسم للتعديات على الأراضى الزراعية ، وإطلاق حملات متتالية لإستردادها ، بجانب التنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإيفاد قوافل طبية لخدمة الأهالى بقرى وادى النقرة ، وسرعة إنهاء إجراءات نقل التبعية لتشغيل وحدتى الحكمة والكرامة بما يضمن إستقرار تقديم الخدمات الصحية للمقيمن بها .

ووجه محافظ أسوان شكره لوزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم وكافة الوزارات والجهات المعنية على جهودهم الحثيثة فى رفع كفاءة وصيانة محطات الرى وتوفير إحتياجات المزارعين من المياه ، إلى جانب دعم محطات الشرب لتلبية إحتياجات المواطنين .

وأوضح بأن هذا التعاون المستمر يساهم فى تنفيذ برامج الصيانة الدورية ، وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع ، وإنهاء العمرات المقررة وفقاً للجداول الزمنية المحددة ، مع تفعيل نظم الحماية الفنية لضمان إنتظام التشغيل على الوجه الأكمل .

وشملت الزيارة تكريم الوزير والمحافظ للنماذج المشرفة برى أسوان، والتى ساهمت فى إنجاح الموسم الصيفى، كما إستمعا لمطالب وإحتياجات المزارعين بالمشروع للعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.