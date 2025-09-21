قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرير 9 مخالفات تموينية في حملات موسعة على المخابز بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

قاد مفتشو إدارة التموين بالداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، حملة تموينية موسعة على المخابز البلدية بعد توجيهات مباشرة من محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة، للتأكد من انتظام صرف الخبز المدعوم للمواطنين في قرى المركز المختلفة، شملت قرى القصر والجديدة والراشدة والقلمون والموشية ومدينة موط.
 

متابعة التزام المخابز باللوائح المنظمة

وأوضح إسلام الجبالي، مدير إدارة تموين الداخلة، أن الحملة استهدفت متابعة التزام المخابز باللوائح المنظمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 6 مخالفات تموينية، بينها 5 مخالفات تتعلق بنقص وزن الخبز، ومخالفة واحدة خاصة بالمواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة.

وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين بالوادي الجديد حملة في تمام الساعة الخامسة صباحًا برئاسة ضياء الدين حسين، وكيل المديرية، وعضوية كل من أحمد مسلم مدير شئون التموين، ووليد خضر مدير إدارة الخارجة، وزويد طالب مدير الرقابة التموينية.

وأكد محمد صالح شريعي، مديري مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي في إطار حرص المديرية على متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات والأوزان التموينية المقررة، وأسفرت نتائجها عن تحرير 3 محاضر، بينها محضران لنقص الوزن ومحضر واحد خاص بالمواصفات، وجرت مباشرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن مثل هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان عدم تسرب الدعم مؤكدا  استمرار هذه الحملات بشكل دوري للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات تلاعب في رغيف الخبز الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع.

