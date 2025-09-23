خلال أسبوع.. غلق 33 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 34 أخرى في البحيرة

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بالمرور على 128 منشأة طبية خاصة متنوعة، للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية والقانونية.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، واستصدار 25 قرار غلق أخرى جاري تنفيذها، وفحص 7 شكاوى والرد عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أنه تم توجيه 34 انذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، وتحرير محضر انتحال صفة طبيب، وإصدار 7 تراخيص تشغيل، بالاضافة إلى تدريب فريق العلاج الحر بالمديرية على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وميكنة جميع خدمات العلاج الحر.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، ويتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حازمة نحو ضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص نحو تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وفي وقت سابق، قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية داخل مستشفى إيتاي البارود العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ مختلف أقسام المستشفى، ومنها وحدة القسطرة القلبية التي بلغت تكلفتها الإجمالية 23 مليون جنيه بتمويل كامل من وزارة الصحة.

ووجهت بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالانتهاء من التشطيبات النهائية للوحدة، والمقرر دخولها الخدمة وافتتاحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية في خدمة مرضى القلب بالمحافظة.

كما شددت المحافظ على توفير كراسي انتظار إضافية لخدمة المرضى وذويهم داخل المستشفى، مع التأكيد على حسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم، وبذل أقصى الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن القطاع الصحي بمحافظة البحيرة يشهد طفرة كبيرة في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية واهتمام الدولة ووزارة الصحة بتوفير بنية صحية متطورة تحقق رضا المواطن وتلبي احتياجاته.

وأشارت إلى أن المحافظة تستعد لافتتاح 5 مشروعات طبية جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 84 مليون جنيه، من بينها وحدة القسطرة القلبية بمستشفى إيتاي البارود العام، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يعكس حجم الإنجازات المتحققة على أرض البحيرة في قطاع الصحة.