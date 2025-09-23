قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أسبوع.. غلق 33 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 34 أخرى في البحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بالمرور على 128 منشأة طبية خاصة متنوعة، للتأكد من توافر الاشتراطات الطبية والقانونية.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، واستصدار 25 قرار غلق أخرى جاري تنفيذها، وفحص 7 شكاوى والرد عليها، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أنه تم توجيه 34 انذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، وتحرير محضر انتحال صفة طبيب، وإصدار 7 تراخيص تشغيل، بالاضافة إلى تدريب فريق العلاج الحر بالمديرية على المهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وميكنة جميع خدمات العلاج الحر.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمات الطبية، ويتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات حازمة نحو ضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص نحو تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وفي وقت سابق، قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة تفقدية داخل مستشفى إيتاي البارود العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين.

وخلال الجولة، تفقدت المحافظ مختلف أقسام المستشفى، ومنها وحدة القسطرة القلبية التي بلغت تكلفتها الإجمالية 23 مليون جنيه بتمويل كامل من وزارة الصحة.

ووجهت بسرعة نهو الأعمال والالتزام بالانتهاء من التشطيبات النهائية للوحدة، والمقرر دخولها الخدمة وافتتاحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية في خدمة مرضى القلب بالمحافظة.

كما شددت المحافظ على توفير كراسي انتظار إضافية لخدمة المرضى وذويهم داخل المستشفى، مع التأكيد على حسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم، وبذل أقصى الجهود لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بجودة عالية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن القطاع الصحي بمحافظة البحيرة يشهد طفرة كبيرة في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية واهتمام الدولة ووزارة الصحة بتوفير بنية صحية متطورة تحقق رضا المواطن وتلبي احتياجاته.

وأشارت إلى أن المحافظة تستعد لافتتاح 5 مشروعات طبية جديدة بتكلفة إجمالية قدرها 84 مليون جنيه، من بينها وحدة القسطرة القلبية بمستشفى إيتاي البارود العام، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بما يعكس حجم الإنجازات المتحققة على أرض البحيرة في قطاع الصحة.

البحيرة غلق و تشميع أمن البحيرة صحة البحيرة محافظ البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

مجلس تصدري الصناعات

التمثيل التجاري ينظم بعثة تحضيرية للسوق الإيفواري لاستكشاف الفرص التصديرية

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

بالصور

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض
تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد