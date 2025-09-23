قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مصرع زوجين وإصابة نجلهما في انقلاب ملاكي بالطريق الزراعي في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي زوجان مصرعهما في الحال، بينما أصيب طفلهما، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة كوبري المهندس بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور.

 وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف جهات التحقيق، وجار عمل الإسعافات الأولية للطفل وحرر محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق ذات المركز، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع كلا من:- اميرة محمد فتح الله السيد، 29 عاما، محمد علي عبدالعال، 40 عاما.

وتم إيداع الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أصيب طفلهما ويدعي علي محمد علي، 10 سنوات، مقيمين مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجار تقديم الإسعافات الأولية له

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم المحمودية مركز دمنهور

