علاقة غير شرعية.. أمن البحيرة يكشف لغز اختفاء عامل لمدة 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز اختفاء عامل، بمركز وادى النطرون، حيث تبين مصرعه على يد 4 أشخاص وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وشقيقة أحد المتهمين.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يفيد بتحرير محضر تغيب عامل مقيم بمركز وادى النطرون، وتم تحرير المحضر اللازم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص وسيدة، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه، وشقيقة أحد المتهمين وعقب استئذان جهات التحقيق بمركز وادى النطرون تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم الإرشاد عن مكان الجثة داخل أحد المزارع بمركز شرطة وادي النطرون وذلك لوجود علاقة غير شرعية نتج عنها حمل شقيقة أحد المتهمين.

كما اعترف المتهمون بأنهم كلفوا إحدى السيدات من محافظة أسيوط، بالتواصل مع المجنى عليه لإقامة علاقة غير شرعية، وتم استدراجه من مدينة طنطا إلى الطريق الزراعي، وعقب ذلك تم خطفه وإحضاره إلى أحد المزارع بنطاق مركز وادي النطرون وتم التعدي عليه حتى سقط قتيلًا.

وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.