عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
محافظات

علاقة غير شرعية.. أمن البحيرة يكشف لغز اختفاء عامل لمدة 4 أيام

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة
ساندي رضا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف لغز اختفاء عامل، بمركز وادى النطرون، حيث تبين مصرعه على يد 4 أشخاص وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وشقيقة أحد المتهمين.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، يفيد بتحرير محضر تغيب عامل مقيم بمركز وادى النطرون، وتم تحرير المحضر اللازم. 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وضباط مباحث مركز شرطة وادي النطرون، لسرعة كشف غموض الواقعة. 

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص وسيدة، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه، وشقيقة أحد المتهمين وعقب استئذان جهات التحقيق بمركز وادى النطرون تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم الإرشاد عن مكان الجثة داخل أحد المزارع بمركز شرطة وادي النطرون وذلك لوجود علاقة غير شرعية نتج عنها حمل شقيقة أحد المتهمين.

كما اعترف المتهمون بأنهم كلفوا إحدى السيدات من محافظة أسيوط، بالتواصل مع المجنى عليه لإقامة علاقة غير شرعية، وتم استدراجه من مدينة طنطا إلى الطريق الزراعي، وعقب ذلك تم خطفه وإحضاره إلى أحد المزارع بنطاق مركز وادي النطرون وتم التعدي عليه حتى سقط قتيلًا.

وتم استخراج الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

البحيرة حادث وادى النطرون امن البحيرة جريمة قتل

