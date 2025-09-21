محافظ أسوان: البت في 97% من طلبات التصالح بمخالفات البناء

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة الاستمرار في نفس مستوى الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس في هذا ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.



وأوضح محافظ أسوان -في بيان اليوم، الأحد، أنه تم الانتهاء من البت فى 29 ألفا و368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالي الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألفا و144 طلبا، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين.



وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة المعاملات التي تشهد تأخراً في معدلات الإنجاز، مع تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتشجيع المواطنين وحثهم على إستكمال إجراءات التصالح بما يضمن لهم الإستقرار الأسري والمعيشي على أكمل وجه، مؤكداُ بأن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق الإنضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً بالشكل المطلوب.