الموساد الإسرائيلي ينفذ عملية سرية في إيران.. تفاصيل
التوك شو: الخريف يطرق الأبواب..تعرف على أسعار الذهب
تكافل وكرامة 2025| مسار جديد للدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن
توفير اللحوم بأسعار مناسبة في الأسواق.. تعزيز التعاون بين مصر أوروجواي
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
محافظات

محافظ أسوان: البت في 97% من طلبات التصالح بمخالفات البناء

أ ش أ

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على ضرورة الاستمرار في نفس مستوى الأداء لضمان مواصلة تحقيق تقدم ملموس في هذا ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.


وأوضح محافظ أسوان -في بيان اليوم، الأحد، أنه تم الانتهاء من البت فى 29 ألفا و368 طلب للتصالح بنسبة 97.43% من إجمالي الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألفا و144 طلبا، وهو ما يعكس جدية أجهزة المحافظة فى الإنجاز وتحقيق تطلعات المواطنين.


وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة المعاملات التي تشهد تأخراً في معدلات الإنجاز، مع تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتشجيع المواطنين وحثهم على إستكمال إجراءات التصالح بما يضمن لهم الإستقرار الأسري والمعيشي على أكمل وجه، مؤكداُ بأن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق الإنضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة أيضاً بالشكل المطلوب.

الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ملف التصالح مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

