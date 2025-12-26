برلماني: خفض الفائدة خطوة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة 1%، مؤكدا أنها خطوة نحو تحقيق معدلات النمو المستهدفة الفترة القادمة .

و أكد “ يحيي” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق، موضحا أنه سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، و تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات.

وتجدر الاشارة الى أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.