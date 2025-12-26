رئيس زراعة الشيوخ لـ صدى البلد: نعمل على تعديل قانون التعاونيات ومواجهة السوق السوداء للأسمدة.. صور

كشف الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تفاصيل مهمة بشأن تعديلات قانون التعاونيات، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تناقش تلك التعديلات وتقدم دراسة بشأنها خلال عملها.

وأشار “البطران”، خلال حواره مع “صدى البلد”، إلى أن تعديل قانون التعاونيات يمثل ضرورة ملحة لدعم الفلاح والقطاع الزراعي، مضيفًا أن الهدف الأساس من تلك التعديلات هو أن تعود التعاونيات للدور الذي أنشئت من أجله.

وذكر رئيس زراعة الشيوخ أن الهدف الذي أنشئت من أجله التعاونيات هو إعطاء صغار المزارعين القوة في التفاوض والقوة في تسويق محاصيلهم وتوزيع الأسمدة بشكل عادل يراعي أحوال المزارعين.

وعقب “البطران”: “لكن للأسف هذا الكلام ليس موجود حاليًا.. كل تركيز التعاونيات على الأمور التجارية والمتعلقة بالأسمدة التي تنتج في السوق السوداء.. حتى وصل السعر إلى آلاف الجنيهات للطن”.

وشدد رئيس زراعة الشيوخ: “لذلك نرى ضرورة تعديل هذا القانون خاصة لصغار المزارعين”.