برلمان

زراعة الشيوخ تكرم رئيسها ووكيلها بالفصل التشريعى الأول

لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

حرصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، علي تكريم كل من المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، والمهندس محمد السباعى وكيل اللجنة في الفصل التشريعي الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بهدف توجيه الشكر والتقدير لهيئة مكتب اللجنة وأعضائها بالفصل التشريعى الأول علي مابذلوه من جهد كبير ودور وطنى علي مدار خمس سنوات، في بحث ودراسة كافة ملفات القطاع الزراعي والأمن الغذائي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بذلك القطاع الإنتاجى الهام تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.

ومن جانبه أعرب المهندس عبد السلام الجبلي، عن امتنانه الشديد لذلك التكريم من لجنة الزراعة والرى بالفصل التشريعى الثانى برئاسة الدكتور محسن البطران، معلنا أنه سيظل خادما لوطنه في أى موقع أو مكان، دون التقيد بأى منصب، وذلك في إطار المسئولية الوطنية.

ووجه الشكر والتقدير لهيئة مكتب اللجنة، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق في مسئوليتهم الوطنية لاستكمال مسيرة النهوض بالقطاع الزراعى.

زراعة الشيوخ التشريعى الأول لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الدكتور محسن البطران

