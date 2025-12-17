قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
مدبولي: نستهدف نمو القطاعات الاقتصادية بنسبة لا تقل عن 15% خلال العام
برلمان

بدء اجتماع لجنة زراعة الشيوخ لمناقشة أزمة رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

ماجدة بدوى

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محسن البطران، لمناقشة أزمة رفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.


يشار إلى انه سبق وأعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أسباب زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، التي تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف أصدر قرارًا للتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة، من قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدا أن الوزارة قدمت حجم استثمار كبير للفلاحين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أنه تم تقسيم المساحات إلى 4 أنواع وفقًا للمساحة والمميزات المتوفرة بكل قسم، مع وجود مزايا نسبية للمستأجر من أراضي الأوقاف تكون أقل من القيم السائدة في السوق.

وتختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية والري بالشيوخ، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى ،حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

كما تختص أيضا بالنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين ،الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.
 

