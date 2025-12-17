بدء اجتماع لجنة زراعة الشيوخ لمناقشة أزمة رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محسن البطران، لمناقشة أزمة رفع قيمة الأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.



يشار إلى انه سبق وأعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أسباب زيادة عقود القيمة الإيجارية الخاصة بأراضي الهيئة، التي تستهدف تعظيم الأصول ودعم الفلاحين.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف أصدر قرارًا للتعامل الرحيم مع أصحاب الملكيات المفتتة، من قيراط حتى 3 أفدنة، مؤكدا أن الوزارة قدمت حجم استثمار كبير للفلاحين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أنه تم تقسيم المساحات إلى 4 أنواع وفقًا للمساحة والمميزات المتوفرة بكل قسم، مع وجود مزايا نسبية للمستأجر من أراضي الأوقاف تكون أقل من القيم السائدة في السوق.

وتختص لجنة الزراعة والرى والموارد المائية والري بالشيوخ، الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، والجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى ،حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

كما تختص أيضا بالنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين ،الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى، السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

