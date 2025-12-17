رئيس البرلمان العربي يهنئ قطر بمناسبة اليوم الوطني

شارك محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة قطر بجمهورية مصر العربية بمناسبة اليوم الوطني، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات، وعدد من رموز الإعلام والفن والثقافة والرياضة والسياسة والاقتصاد.

وبهذه المناسبة، هنأ "اليماحي" دولة قطر قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر، مؤكدًا أنها مناسبة وطنية غالية على كل قلب عربي .

وثمن "اليماحي" بهذه المناسبة ما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية رائدة في كافة المجالات، وبما تضطلع به من دور فاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد -حفظه الله ورعاه-.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته لدولة قطر بدوام الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية المجيدة على قيادتها الحكيمة وشعبها العزيز بمزيد من الخير والتقدّم والازدهار.