خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة
أحمد رشاد: لا تهاون مع أي مخالفات في القاهرة الجديدة

إزالة المخالفات- صورة أرشفية
إزالة المخالفات- صورة أرشفية
آية الجارحي

استهل المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة مهام عمله بإصدار تعليمات واضحة للنواب بضرورة تكثيف الحملات بجميع التجمعات للتصدي لكافة أشكال المخالفات والإشغالات وفرض هيبة الجهاز، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي محاولة لمخالفة القانون أو المساس بالمظهر الحضاري للمدينة.

 وفي هذا الإطار، شن الجهاز حملات إزالة موسعة بالتجمع الثالث أسفرت عن:

 •  إزالة فورية للشروع في تحويل بدروم إلى سكني بالقطعة (٢١٧) أندلس ٢.

 •  إزالة فورية للشروع في أعمال زيادة بغرف السطح بالقطعة (٦٣) منطقة ٣ – العائلي ٥ – حي الأندلس.

 •  إزالة فورية للشروع في أعمال زيادة أعلى غرف “التوب روف” بالقطعة (٢٠٨) أندلس ١.

 وتم التحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفات وإيداعها بمخازن الجهاز.

 وفي سياق متصل، واصل الجهاز جهوده المكثفة لمواجهة الإشغالات مع بداية موسم الدراسة، حيث تم تنفيذ حملة كبرى تحت إشراف السيدة الدكتورة نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس والمشرف العام على التنمية، وبحضور السادة مديري التنمية والأمن، وبالتأمين الكامل من المقدم أحمد بك قشوش رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس والقوة المرافقة، وبالتعاون مع شركات النظافة.

استهدفت الحملة إزالة الإشغالات أمام المدارس والشوارع الرئيسية بالأحياء (الثاني – الثالث – الرابع)، وتمت دون أي تجاوزات، مع التحفظ على جميع المضبوطات بمخازن الجهاز، بالإضافة إلى القبض على عدد من التروسيكلات الخاصة بالنباشة.

 واختتم رئيس الجهاز بتأكيده أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة شاملة للحفاظ على الطابع العمراني والجمالي للمدينة، وتوفير بيئة آمنة وملائمة لسكانها وطلابها، بما يواكب تطلعات الدولة نحو مدن عصرية متطورة.

