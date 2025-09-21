مصر الرابعة عالميًا في صادرات الاستاكوزا المجمدة بقيمة 23 مليون دولار

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر حافظت على موقعها المتقدم عالميًا في صادرات الاستاكوزا المجمدة (Homarus spp) خلال عام 2024، لتحتل المركز الرابع عالميًا بحصة سوقية بلغت 2% من إجمالي الصادرات العالمية، بقيمة بلغت نحو 23 مليون دولار، وذلك وفقًا لبيانات مركز التجارة الدولية (ITC).

وأوضح التقرير أن صادرات الاستاكوزا المصرية سجلت معدلات نمو متميزة، حيث بلغ معدل النمو السنوي في القيمة 38% خلال الفترة من 2020 حتى 2024، مما يعكس قوة تنافسية المنتج المصري وثقة الأسواق العالمية في جودته.

وأشار المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في صدارة الأسواق المستوردة من مصر بقيمة 21.8 مليون دولار تمثل 96% من إجمالي الصادرات، تلتها فيتنام بقيمة 0.7 مليون دولار بنسبة 3%، بينما توزعت النسبة المتبقية (1%) على عدد محدود من الأسواق الأخرى.

تعزيز تنافسية مصر عالميا

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن استمرار هذا النمو يعزز تنافسية مصر عالميًا في قطاع الأسماك والمأكولات البحرية، ويفتح المجال للتوسع في أسواق جديدة واعدة، بما يسهم في دعم الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة الدولية