الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصادي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تحقق نقلة نوعية

مصر وسنغافورة
مصر وسنغافورة
محمد صبيح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، إلى مصر، جاءت في توقيت مناسب يشهد طفرة في العلاقات المصرية مع دول القارة الآسيوية، وتنويع علاقاتها، وبناء علاقات قوية مع القوى الاقتصادية الكبرى في آسيا، وعلى رأسها الصين واليابان والهند وسنغافورة.

وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وسنغافورة، خاصة أن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا في العالم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر .

وأوضح غراب أن سنغافورة تعد نموذجا اقتصاديا بارزا حول العالم، وتتميز بأنها ناجحة في مجال التجارة الخارجية والاستثمار، وقد قدرت تجارتها الخارجية بنحو يعادل التجارة العربية.

وأضاف أن هذه الزيارة سينتج عنها تعزيز سبل العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، خاصة أن مصر تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وجاذبة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى طفرة تنموية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية قوية تحمي المستثمرين ومحفزات استثمارية وأراضٍ صناعية وتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات .

وأشار غراب إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر ناجحة، وقد شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات عديدة منها الصحة والنقل البحري والزراعة والحماية الاجتماعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إضافة لمناقشة تعظيم سبل التعاون الاستثماري والتجاري بين الدولتين.

وذكر أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش هذه الزيارة سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر وزيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 137 مليون دولار مقابل 316.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وتابع غراب أن سنغافورة أصبحت خامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر، وقد بلغت قيمة استثماراتها نحو 210.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي السابق، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بسنغافورة نحو 30.3 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

ونوه إلى أن مصر تتميز بأنها بوابة أفريقية يمكن من خلالها الوصول للسوق الأفريقية بسهولة، ما يساهم في تعظيم فرص الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح أن دخول الاستثمارات السنغافورية لمصر يعكس ثقة واضحة في البيئة الاستثمارية المصرية، ويعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، ما يسهم في جذب استثمارات آسيوية وأوروبية جديدة لمصر.


 

