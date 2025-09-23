دول يدخلها الباسبور المصري بدون تأشيرة او مؤقتة بسعر رمزي

يبحث العديد من المواطنين عن الوجهات التي يمكن السفر إليها باستخدام الباسبور المصري فقط، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات مسبقة، وذلك لتسهيل التنقل للخارج سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة.

ويتيح الباسبور المصري لحامليه دخول عشرات الدول حول العالم بطرق مختلفة منها بدون تأشيرة نهائيا، أو عبر الحصول على تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية، بينما تشترط بعض الدول استخراج التأشيرة من سفاراتها وقنصلياتها داخل مصر قبل السفر.

جواز السفر المصري

الدول التي تسمح بدخول المصريين بالباسبور فقط

يستطيع المواطن السفر إلى ما لا يقل عن 56 دولة وإقليما حول العالم بتسهيلات متنوعة، بينها 28 دولة لا تطلب أي تأشيرات مسبقة. وفيما يلي أبرز الوجهات المتاحة:

أولا: بعض دول قارة أفريقيا

تأشيرة مجانية: غانا (14 يوما بشروط محددة، أو 150 دولار للرحلات التجارية)، جنوب أفريقيا (مجانية للمصريين)، غينيا بيساو (3 أشهر).

بدون تأشيرة: إثيوبيا (رجال الأعمال فقط)، موريشيوس، سيشيل (3 أشهر)، السودان.

تأشيرة عند الوصول: زيمبابوي، جيبوتي، موزمبيق، الرأس الأخضر، جزر القمر، مدغشقر، تنزانيا، رواندا، بوركينا فاسو، أوغندا، زامبيا.

تأشيرة مسبقة: جنوب السودان، ليبيا.

ثانيا: بعض دول قارة آسيا

تأشيرة عند الوصول: بنغلاديش، لبنان، كمبوديا، جورجيا، إندونيسيا، تيمور الشرقية، طاجيكستان، فيتنام، كوريا الجنوبية، لاوس، جزر المالديف، نيبال، أذربيجان.

بدون تأشيرة: ماليزيا (3 أشهر)، ماكاو (3 أشهر)، الأردن، سوريا، اليمن، فلسطين، هونج كونج (90 يوما)، إيران، بالإضافة إلى كمبوديا وإندونيسيا وطاجيكستان بمدد متفاوتة.

تأشيرة مسبقة: تركيا (بتكلفة 385 جنيه أو 50 دولار لحاملي تأشيرة سارية من أمريكا)، سريلانكا (إلكترونية فقط)، الإمارات (بشروط حجز فندقي أو غرض تجاري).

ثالثا: جزر المحيط الهادئ

بالاو: شهران بدون تأشيرة.

توفالو: شهر بدون تأشيرة.

نيبوي: شهر بدون تأشيرة.

ولايات ميكرونيسيا المتحدة: شهر بدون تأشيرة.

جزر كوك: 31 يوما بدون تأشيرة.

ساموا: شهران بدون تأشيرة.

الباسبور المصري وأهميته

من خلال هذه التسهيلات يستطيع المواطن المصري السفر إلى وجهات متعددة حول العالم بسهولة، مما يعزز من حركة السياحة والسفر الخارجي، ويمنح الباسبور المصري مكانة قوية على الصعيد الإقليمي والدولي.

كما أن الاعتماد على الاستخراج الإلكتروني لجواز السفر عبر المنصات الرسمية يعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والحد من المشكلات التي قد يتعرض لها المواطنون عبر بعض المكاتب الخاصة.

استخراج جواز السفر إلكترونيا

وحرصت وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج جواز السفر عبر إتاحته إلكترونيا من خلال منصة مصر الرقمية.

حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته الأساسية ورفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة، ثم سداد الرسوم إلكترونيا.

وبعد الانتهاء من الخطوات يتم تحديد موعد استلام الجواز من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وهو ما يقلل من الوقت والجهد ويحد من أخطاء مكاتب الخدمات غير الرسمية.