واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا

شهدت البعثة منتخب إسبانيا في تركيا واقعة مثيرة بطلها الجناح الشاب لامين يامال.

و رصدت كاميرات برنامج Beyaz Futbol لقطات ليامال داخل حافلة المنتخب وهو يبدو منزعجًا بشدة أثناء تفتيش حقيبته، قبل أن يظهر بحركات غاضبة أثارت التساؤلات.

ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فإن لاعب برشلونة فقد جواز سفره عقب المباراة، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق داخل الجهاز الإداري بشأن ترتيبات عودته إلى إسبانيا.

اللاعب الشاب لم يكتف بالبحث في حقيبته، بل عاد إلى غرفة الملابس في محاولة للعثور على جوازه المفقود، إلا أن جهوده باءت بالفشل، ليغادر الملعب وهو لا يزال دون وثيقته الرسمية.