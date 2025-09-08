قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
رياضة

واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا

يامال
يامال
إسراء أشرف

شهدت البعثة منتخب إسبانيا في تركيا واقعة مثيرة بطلها الجناح الشاب لامين يامال.

و رصدت كاميرات برنامج Beyaz Futbol لقطات ليامال داخل حافلة المنتخب وهو يبدو منزعجًا بشدة أثناء تفتيش حقيبته، قبل أن يظهر بحركات غاضبة أثارت التساؤلات.

ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، فإن لاعب برشلونة فقد جواز سفره عقب المباراة، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق داخل الجهاز الإداري بشأن ترتيبات عودته إلى إسبانيا.

اللاعب الشاب لم يكتف بالبحث في حقيبته، بل عاد إلى غرفة الملابس في محاولة للعثور على جوازه المفقود، إلا أن جهوده باءت بالفشل، ليغادر الملعب وهو لا يزال دون وثيقته الرسمية.

لامين يامال يامال منتخب إسبانيا منتخب تركيا تصفيات كأس العالم

