جواز السفر المستعجل.. خطوة واحدة تفصل بينك وبين “الختم السري”

يبحث الكثير عن طريقة استخراج جواز السفر المستعجل و تكلفته و الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري، وهناك العديد من المستندات اللازم توافرها عند توجهك لأقرب مكتب جوازات أو التوجه إلى جوازات العباسية لاستخراج جواز سفر مستعجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر



1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

استخراج جواز سفر مستعجل

أماكن التقديم:

أقسام الجوازات حسب العنوان في بطاقة الرقم القومي.

مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية (لغير المقيمين بالقاهرة).

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

1- رسوم استخراج جواز سفر مستعجل خلال 24 ساعة ، وتكلفته قدرها 1450 جنيها

2- تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيها ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.

جواز السفر المستعجل

استخراج جواز سفر مستعجل

1-الدخول على موقع وزارة الداخلية: هنا

2-التوجه إلى "دليل الخدمات الحكومية" "الهجرة والجنسية".

3-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

4-تعبئة نموذج طلب الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.

5-سداد الرسوم إلكترونيًا.

6-تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

وتُسلم الجوازات المستعجلة في خلال 48 ساعة، أما الجوازات الفورية فتُسلَّم خلال 24 ساعة فقط.

استخراج جواز سفر أونلاين

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.

ملاحظات هامة حول استخراج جواز السفر المصري

- مدة صلاحية جواز السفر المصري هي 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

- لا يُمكن تجديد جواز السفر عند انتهاء صلاحيته؛ بل يجب تقديم طلب استخراج جواز سفر جديد باتباع نفس الإجراءات.

- في حالة فقدان أو تلف جواز السفر، يجب على المواطن تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة، ثم التوجه إلى مكتب الجوازات لطلب بدل فاقد أو تالف.

- يحق للقصر استخراج جواز سفر بوجود ولي الأمر وتقديم ما يثبت الولاية القانونية.