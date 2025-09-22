قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
أخبار البلد

جواز السفر المستعجل.. خطوة واحدة تفصل بينك وبين "الختم السري"

جواز السفر المستعجل
جواز السفر المستعجل
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج جواز السفر المستعجل و تكلفته و الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري، وهناك العديد من المستندات اللازم توافرها عند توجهك لأقرب مكتب جوازات أو التوجه إلى جوازات العباسية لاستخراج جواز سفر مستعجل.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر


1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

استخراج جواز سفر مستعجل

أماكن التقديم:

أقسام الجوازات حسب العنوان في بطاقة الرقم القومي.

مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية (لغير المقيمين بالقاهرة).

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

 

1- رسوم استخراج جواز سفر مستعجل خلال 24 ساعة ، وتكلفته قدرها 1450 جنيها

2- تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيها ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.

جواز السفر المستعجل

استخراج جواز سفر مستعجل

1-الدخول على موقع وزارة الداخلية: هنا 

2-التوجه إلى "دليل الخدمات الحكومية"  "الهجرة والجنسية".

3-إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

4-تعبئة نموذج طلب الجواز وإرفاق المستندات المطلوبة.

5-سداد الرسوم إلكترونيًا.

6-تحديد موعد ومكان استلام الجواز.

وتُسلم الجوازات المستعجلة في خلال 48 ساعة، أما الجوازات الفورية فتُسلَّم خلال 24 ساعة فقط.

استخراج جواز سفر أونلاين

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.
يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات.

ملاحظات هامة حول استخراج جواز السفر المصري

- مدة صلاحية جواز السفر المصري هي 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

- لا يُمكن تجديد جواز السفر عند انتهاء صلاحيته؛ بل يجب تقديم طلب استخراج جواز سفر جديد باتباع نفس الإجراءات.

- في حالة فقدان أو تلف جواز السفر، يجب على المواطن تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة، ثم التوجه إلى مكتب الجوازات لطلب بدل فاقد أو تالف.

- يحق للقصر استخراج جواز سفر بوجود ولي الأمر وتقديم ما يثبت الولاية القانونية.

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

أرشيفيه

الذهب يتجاوز حاجز الـ3720 دولارا للأوقية وتوقعات باستمرار الارتفاع مع انخفاض الفائدة

بورصة الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها

أرشيفيه

التجارة المصرية الرواندية تقفز إلى 216 مليون دولار في 2024 ومصر تسعى لمضاعفتها

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

