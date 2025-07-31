استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر.. الإجراءات والرسوم والمكاتب حسب منطقتك

استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر يُعد إجراءً أساسيًا لأي مواطن يرغب في السفر إلى الخارج، سواء للدراسة أو العمل أو السياحة أو غير ذلك من الأغراض.

ويهتم الكثيرون بمعرفة الإجراءات الدقيقة والمستندات المطلوبة والخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التأخير أو رفض الطلب.

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر

عند التقديم على استخراج جواز سفر لأول مرة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية بشكل دقيق ومنظم، لضمان إتمام العملية بنجاح دون عوائق.

1. التوجه إلى مكتب الجوازات

أول خطوة هي زيارة أقرب مكتب جوازات تابع للمنطقة السكنية الخاصة بك. يجب التأكد من أن المكتب المختار هو المعني بمعالجة طلبات المواطنين من نطاقك الجغرافي، لتفادي رفض الطلب أو تحويله إلى مكتب آخر.

2. الحصول على استمارة استخراج جواز سفر (نموذج 29 جوازات)

عند الوصول، توجه إلى الموظف المختص واطلب نموذج 29 جوازات، وهو النموذج الرسمي المستخدم في استخراج جواز سفر. احرص على تعبئة الاستمارة بخط واضح ودقيق، وراجع البيانات قبل التقديم لتفادي الأخطاء.

3. تجهيز وتقديم المستندات المطلوبة

لكي يتم قبول طلب استخراج جواز سفر، يجب تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- شهادة الميلاد الإلكترونية (لمن هم دون 15 عاماً).

- شهادة المؤهل الدراسي (إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي).

- مستند يوضح موقف التجنيد للذكور (مؤجل، معفى، أو أدي الخدمة).

- إيصال سداد رسوم استخراج جواز السفر.

استخراج جواز سفر

4. دفع رسوم استخراج جواز سفر

يتم سداد الرسوم المقررة في المكان المخصص داخل مكتب الجوازات، ويُنصح بالاحتفاظ بالإيصال جيدًا، حيث يُعد أحد الوثائق المطلوبة لاحقًا عند استلام الجواز.

5. استلام إيصال الطلب

بعد تقديم المستندات وسداد الرسوم، ستحصل على إيصال يحتوي على رقم الطلب وتاريخ الاستلام. هذا الإيصال ضروري جدًا، إذ يتم تقديمه عند استلام جواز السفر لاحقًا.

6. استلام جواز السفر

في التاريخ المحدد للاستلام (غالبًا بعد 3 إلى 5 أيام عمل)، توجه إلى مكتب الجوازات مصطحبًا الإيصال الرسمي، واستلم جواز السفر الجديد بعد التأكد من صحة بياناته.

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل

عقب دفع رسوم قدرها 1450 جنيها، يمكن استخراج جواز السفر المستعجل خلال 24 ساعة، أما جواز السفر العادي فتبلغ تكلفته 900 جنيها.

ملاحظات هامة حول استخراج جواز السفر المصري

◄ مدة صلاحية جواز السفر المصري هي 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

◄ لا يُمكن تجديد جواز السفر عند انتهاء صلاحيته؛ بل يجب تقديم طلب استخراج جواز سفر جديد باتباع نفس الإجراءات.

◄ في حالة فقدان أو تلف جواز السفر، يجب على المواطن تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة، ثم التوجه إلى مكتب الجوازات لطلب بدل فاقد أو تالف.

◄ يحق للقصر استخراج جواز سفر بوجود ولي الأمر وتقديم ما يثبت الولاية القانونية.

استخراج جواز سفر

مكاتب استخراج جوازات السفر حسب المحافظات

1. محافظة القاهرة

أبرز مكاتب التقديم على طلب استخراج جواز سفر مذكورة أدناه:

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية (العباسية – القاهرة).

قسم جوازات هيئة الاستثمار (شارع صلاح سالم) – للمستثمرين والممارسة ذات الصلة.

(شارع صلاح سالم) – للمستثمرين والممارسة ذات الصلة. قسم جوازات مصر الجديدة (بقسم شرطة النزهة) – يشمل النزهة، مصر الجديدة، الشروق، العبور، بدر، عين شمس، مدينة السلام.

(بقسم شرطة النزهة) – يشمل النزهة، مصر الجديدة، الشروق، العبور، بدر، عين شمس، مدينة السلام. قسم جوازات مدينة نصر (قسم أول مدينة نصر) – يغطي أول وثاني مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

(قسم أول مدينة نصر) – يغطي أول وثاني مدينة نصر والقاهرة الجديدة. قسم جوازات البعوث الإسلامية (مدينة البعوث – الدراسة) – تغطية الظاهر، الجمالية، الخليفة، باب الشعرية، الدرب الأحمر، الموسكي، منشأة ناصر، المقطم.

(مدينة البعوث – الدراسة) – تغطية الظاهر، الجمالية، الخليفة، باب الشعرية، الدرب الأحمر، الموسكي، منشأة ناصر، المقطم. قسم جوازات حدائق القبة – يشمل حدائق القبة، الشرابية، الزاوية الحمراء، المرج.

– يشمل حدائق القبة، الشرابية، الزاوية الحمراء، المرج. قسم جوازات روض الفرج – يغطي روض الفرج، شبرا، الساحل، بولاق، الأزبكية.

– يغطي روض الفرج، شبرا، الساحل، بولاق، الأزبكية. قسم جوازات 15 مايو – لمنطقة حلوان، التبين، 15 مايو، البساتين، دار السلام، طرة.

– لمنطقة حلوان، التبين، 15 مايو، البساتين، دار السلام، طرة. قسم جوازات الشرطة (في الدراسة) – خاص بضباط الشرطة وعائلاتهم.

(في الدراسة) – خاص بضباط الشرطة وعائلاتهم. قسم جوازات الأميرية (مجمع شرطة الأميرية – السواح) – يغطي الأميرية، الزيتون، المطرية.

(مجمع شرطة الأميرية – السواح) – يغطي الأميرية، الزيتون، المطرية. قسم جوازات دار السلام – يشمل دار السلام، مصر القديمة، المعادي، البساتين

2. محافظة الجيزة

قسم جوازات الجيزة (قسم شرطة الجيزة، شارع البحر الأعظم): يغطي الجيزة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، كرداسة، الواحات.

(قسم شرطة الجيزة، شارع البحر الأعظم): يغطي الجيزة، العمرانية، الهرم، بولاق الدكرور، كرداسة، الواحات. قسم جوازات العجوزة (قسم شرطة العجوزة): شامل العجوزة، الدقي، إمبابة، أوسيم، الوراق.

(قسم شرطة العجوزة): شامل العجوزة، الدقي، إمبابة، أوسيم، الوراق. قسم جوازات 6 أكتوبر : لمواطني أول وثاني 6 أكتوبر.

: لمواطني أول وثاني 6 أكتوبر. قسم جوازات الحوامدية: يغطي الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح

3. محافظة الإسكندرية

إدارة جوازات الإسكندرية (محطة الرمل): تخدم المقيمين في دوائر منشية، سيدى جابر، باب شرق، العطارين، اللبان، الجمرك، الدخيلة، مينا البصل.

(محطة الرمل): تخدم المقيمين في دوائر منشية، سيدى جابر، باب شرق، العطارين، اللبان، الجمرك، الدخيلة، مينا البصل. قسم جوازات المنتزه (قسم شرطة المنتزه): لخدمة سكان المنتزه، أول وثاني الرمل.

(قسم شرطة المنتزه): لخدمة سكان المنتزه، أول وثاني الرمل. قسم جوازات محرم بك (قسم شرطة محرم بك): يشمل محرم بك، كرموز، برج العرب، العامرية.

أسئلة شائعة حول استخراج جواز السفر 2025

كم تستغرق مدة استخراج جواز السفر؟

غالبًا ما تكون المدة من 3 إلى 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

هل يمكن استخراج جواز سفر من أي مكتب؟

يجب التقديم من مكتب الجوازات التابع لمحل السكن المذكور في بطاقة الرقم القومي.

ما هي رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة؟

تختلف الرسوم حسب قرارات وزارة الداخلية، ولكنها تُسدد داخل المكتب وتُذكر في الإيصال الرسمي.