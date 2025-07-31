من بيتك.. أسرع خطوات لاستخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة

يتساءل العديد من المواطنين على خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والمستندات المطلوبة ونرصد لكم فى التقري الأتي :

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

1-قم بزيارة قسم الجوازات والهجرة والجنسية التابع لمنطقتك السكنية، وفقًا لعدة مصادر

2-احصل على نموذج 29 جوازات من قسم الجوازات.

3 -قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة بخط واضح.

4-قم بتقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها

5 - ادفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر المستعجل

6 - استلم إيصالاً يثبت عملية الدفع واستكمال الإجراءات



المستندات المطلوبة:

-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

- شهادة ميلاد مميكنة للأشخاص دون سن 16 عاما

- صور شخصية- 4 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6

- شهادة المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتاً في البطاقة

- شهادة الموقف من التجنيد للذكور

- قسيمة الزواج للإناث المتزوجات

- رسوم استخراج جواز سفر مستعجل