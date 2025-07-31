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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من بيتك.. أسرع خطوات لاستخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة

جواز سفر - أرشيفية
جواز سفر - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

يتساءل العديد من المواطنين على خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والمستندات المطلوبة ونرصد لكم فى التقري الأتي :

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل
1-قم بزيارة قسم الجوازات والهجرة والجنسية التابع لمنطقتك السكنية، وفقًا لعدة مصادر
2-احصل على نموذج 29 جوازات من قسم الجوازات.
3 -قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة بخط واضح.
4-قم بتقديم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها
5 - ادفع الرسوم المقررة لاستخراج جواز السفر المستعجل
6 - استلم إيصالاً يثبت عملية الدفع واستكمال الإجراءات


المستندات المطلوبة:
-بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- شهادة ميلاد مميكنة للأشخاص دون سن 16 عاما
- صور شخصية- 4 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6
- شهادة المؤهل الدراسي إذا لم يكن مثبتاً في البطاقة
- شهادة الموقف من التجنيد للذكور
- قسيمة الزواج للإناث المتزوجات
- رسوم استخراج جواز سفر مستعجل

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