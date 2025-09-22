حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضرورة تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي استثناء.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ وفي مركز ومدينة ههيا وبتعليمات أيمن هيكل رئيس المركز، تم تنفيذ إزالة لمبنى مخالف بالطوب الأحمر مقام على مساحة ٨٠ مترًا بشارع (ههيا – الإبراهيمية) ببندر ههيا لمخالفته شروط الترخيص،مؤكداً أنه لا تهاون مع أي محاولة لخرق القانون حفاظًا على هيبة الدولة.

وفي مركز ومدينة بلبيس بقيادة اللواء أ.ح أحمد شاكر رئيس المركز، واصلت الأجهزة التنفيذية حملات إزالة المخالفات حيث تم إزالة تندة من الصاج والحديد بقرية شبرا النخلة على مساحة ٦٠ مترًا وإزالة غرفة بالدبش الأبيض بعزبة سعيد على مساحة ٢×٣ متر وفك شدة خشبية لسقف بالدور الثاني العلوي بكفر أكياد على مساحة ١٠٠ متر وإزالة سور بالطوب الأحمر بطول ٦٠ مترًا خارج الحيز العمراني بقرية البلاشون وإزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة ١٠ متر وإزالة إشغالات بالطريق العام بقرية كفر أيوب وتنفيذ إزالتين لسور بالدبش الأبيض على مساحات ٥٠ و٦٠ مترًا بقرية المدينة المنورة التابعة للوحدة المحلية بالزوامل.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل جهودها اليومية لرصد المخالفات والتعامل معها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وسرعة الإبلاغ عن أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية.