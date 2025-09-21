قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذا صن: مصر وجهة سياحية متكاملة تجمع بين سحر الصحراء وروعة البحر وعظمة الآثار
بالأسماء .. الأهلى يتفاوض مع 5 مدربين .. كارلوس كيروش الأبرز
إمام عاشور يغادر المستشفى في الساعات الأخيرة الماضية.. تفاصيل
تفاصيل اطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفهم الصحيح للدين ومحاربة التطرف والشائعات
مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب 2 من قيادات الأخوان عن الطعام داخل محبسهما
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
للطلبة.. كيفية الحصول على اشتراكات القطارات
مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب اثنين من قيادات الإخوان عن الطعام داخل محبسهما
كسوف جزئي للشمس.. العالم يترقب الكسوف الأخير في 2025
نتنياهو: سيتعين علينا مواجهة الأمم المتحدة وكل الجبهات الأخرى
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة صعب للغاية
المشاط: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعكس قدرات قوية للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق  أعمال الإنشاء الجارية بمستشفى السلام التابعة للجامعة والمُقامة على مساحة 21766 م2  وذلك  للتعرف على معدلات الاداء ونسب التنفيذ وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من المستشفي ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية ، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

إستمع محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق لشرح تفصيلي من الدكتور وديد وليم المشرف العام علي مشروعات جامعة الزقازيق عن طبيعة الأعمال الجارية المشروع ، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال إنشاء مستشفي السلام التابع للجامعة والمُقام على مساحة 21766 م2 ويضم مستشفى تخصصي بسعة 232 سرير منهم 210 سرير إقامة و 22 سرير نوعي  ومكون من بدروم وأرضي و 7 أدوار ويشمل 10 عيادات خارجية و 6 معامل و 4 غرف للأشعة و10 غرف عمليات وغرفة ولادة قيصرية وعناية مركزة تضم 15 سرير ، بالإضافة إلى مستشفي الرمد الجامعي بسعة 10 أسرة ويضم 6 عيادات و 6 قاعات تدريس و 4 غرف عمليات ، وذلك للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للطلبة والمواطنين من أبناء المحافظة.

أكد محافظ  الشرقية حرصه علي تقديم الدعم الكامل لجامعة الزقازيق من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة باعتبارها شريك أساسى فى التنمية ودعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تقام على أرض المحافظة مشيداً بالإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي أو البحثي أو الصحي أو الخدمي.

وأضاف المحافظ أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود محافظة الشرقية وجامعة الزقازيق لتعزيز التعاون المتكامل بين المؤسسات التعليمية والصحية وتذليل اي عقبات امام تنفيذ المشروع بما يخدم صالح أبناء الشرقية ويرفع من جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم .

بينما أكد رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة تولي إهتمامًا خاصًا بمراعاه تطبيق معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ، مع الحرص على توفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة بالمستشفيات، لتكون بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة بما يواكب التطورات في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

