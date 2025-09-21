محافظ الشرقية يشهد احتفالية تدشين مبادرة "صحح مفاهيمك " لمواجهة الفكر المتطرف

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات تدشين المبادرة الوطنية الشاملة (صحح مفاهيمك) من قصر ثقافة الزقازيق والتي تم نقلها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تزامنًا مع إطلاق وزارة الأوقاف المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة بجميع محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والتي تمثل تحركًا وطنيًا شاملًا يُعبر عن تكاتف مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري وبناء وعيه وصيانة هويته، وتحقيق أمنه الفكري وضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي الديني المستنير وتنفيذ رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميدج أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من القيادات الأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والأئمة والعلماء وأعضاء حملة "بشبابها" بالمحافظة.

بدأت فعاليات الإحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبة تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي ثم كلمة لمحافظ الشرقية أكد فيها أهمية المبادرة التي تبنتها القيادة السياسية لنشر الفهم الصحيح للدين، وترسيخ ثقافة الإعتدال والتسامح، ومعالجة الظواهر السلبية بالحوار والتوعية بعيدًا عن الإقصاء، مثمنًا الدور الرائد لوزارة الأوقاف في بناء وعي رشيد يخدم قضايا المواطن اليومية.

وقال المحافظ تأتي هذه المبادرة في توقيت بالغ الأهمية ، حيث تتعاظم التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه مجتمعاتنا وتبرز الحاجة الملحّة إلى ترسيخ الوعي الصحيح ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي قد تزرع الفتن وتُضعف الانتماء وتُهدد السلم المجتمعي.

ثمن محافظ الشرقية جهود وزارة الاوقاف لما تقدمه من مبادرات تنويرية رائدة تهدف إلى بناء الإنسان المصري الذي يمثل محورًا رئيسًا في رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، مؤكداً أن مبادرة صحح مفاهيمك ، لا تستهدف فقط تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة ، وإنما تمضي أبعد من ذلك لتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية ونشر ثقافة الحوار ومجابهة كل فكر متطرف يحاول إختطاف العقول والقلوب وتخاطب جميع فئات المجتمع من الشباب والفتيات وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس.

وفي ختام كلمته أكد محافظ الشرقية إلتزامه بجعل هذه المبادرة بداية قوية لسلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة وأن تُثمر عن نتائج ملموسة في رفع الوعي وتصحيح المفاهيم وغرس القيم الإيجابية في نفوس أبنائنا.

ألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف كلمة أوضح فيها أن المبادرة سوف ترتكز على التوعية المجتمعية من خلال القاء المحاضرات وتنظيم الندوات والدروس والخطب وغيرها بما يسهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والإنحرافات الفكرية ، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز ثقافة الإعتدال ، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ودعم الأمن الفكري، بما يحقق الاستقرار والسلم الإجتماعي، ويسهم في بناء وعي ديني مستنير يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومصالح الوطن.

بينما أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المبادرة تتناول موضوعات وقضايا مركزية تم إختيارها بعناية لتغطي جوانب متعددة من الواقع المصري، ما بين قضايا إجتماعية وإنسانية وسلوكيات حياتية خاطئة، ومفاهيم دينية تحتاج إلى تصويب وإعادة بناء ، لافتاً إلى أن المديرية بما يتبعها من مراكز الشباب والهيئات والأندية الرياضية وبالتنسيق مع مديرية الأوقاف وفرع إتحاد بشبابها بالشرقية تستعد لإستضافة فعاليات وأنشطة مبادرة صحح مفاهيمك وتعظيم الإستفادة منها وإيصالاها لأكبر عدد من المستفيدين والمترددين من النشء والشباب والرواد من مختلف الأعمار حرصًا على تحقيق التنمية الشاملة والتركيز على بناء شخصية متكاملة للشباب وتطوير مهاراتهم لدعم إندماجهم الناجح في المجتمع. وتعميق الإنتماء و زيادة فرص المشاركة.

وفي كلمته أوضح عمرو عيسوي منسق عام إتحاد بشبابها بالمحافظة أن هذه المبادرة تعد نتاج أشهر من الجهد والعمل المتواصل بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة ممثله في إتحاد بشبابها حيث تأتي المبادرة في إطار إستراتيجية وزارة الأوقاف المصرية لبناء الإنسان وتقديم خطاب دعوى عصري وهادف ، لافتاً إلى قيام وزارة الأوقاف بتجهيز عدة معسكرات إنطلق منها شعاع التنوير والتجديد وصولاً إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطه وتقويم السلوكيات الإجتماعية الخاطئة وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع بما يرسخ قيم المحبه والإنضباط والتعاون وبناء إنسان مصري متوازن في دينه ودنياه.