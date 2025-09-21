قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إرتفاع نسب حضور الطلاب بمدارس محافظة القاهرة في أول يوم دراسة|صور
عارفين هدفهم وباصين للمستقبل.. طلاب المعاهد الأزهرية يبدأون العام الدراسي الجديد| فيديو وصور
مرصد القطامية يرصد كويكب ضخم يقترب من الأرض
تزايد الاعترافات الدولية بفلسطين .. تحولات دبلوماسية تُعيد رسم ملامح الصراع
هل اليوم آخر شهر مولد النبي؟.. صلّي عليه بهذه الصيغة ولن تُوقف للحساب
تعليمات عاجلة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب يوميا واخطار الأهالي بمدى إلتزام أبنائهم
بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد
بابا الفاتيكان: هناك من يعانون من الجوع والعطش في ظروف غير عادلة ولا إنسانية
مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوهامبشير الأمريكية
اليوم.. رئيس الوزراء البريطاني يعترف رسميا بالدولة الفلسطينية
في أول يوم دراسي.. محافظ الدقهلية يُطلق خطة لتسهيل حركة المواطنين ومنع التكدس المروري |تفاصيل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
بالصور

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

محمد الطحاوي

استقبل معهد فتيات دسوقي أباظة ع/ث بغزالة الطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث بدأ اليوم بطابور الصباح وسط حضور جميع المدرسين والمدرسات بالمعهد.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أولفت عبد الهادي، عميدة المعهد، التي أكدت على أهمية الالتزام والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة، بما يساهم في تحقيق عام دراسي ناجح ومثمر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور السيد الجنيدي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، وفي إطار الاستعداد المكثف لبداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة تساعد الطالبات على التفوق والتحصيل العلمي.

العام الدراسي الجديد بطابور الصباح المنطقة الأزهرية بالشرقية

بالصور

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

