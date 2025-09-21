بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

استقبل معهد فتيات دسوقي أباظة ع/ث بغزالة الطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث بدأ اليوم بطابور الصباح وسط حضور جميع المدرسين والمدرسات بالمعهد.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أولفت عبد الهادي، عميدة المعهد، التي أكدت على أهمية الالتزام والانضباط منذ اليوم الأول للدراسة، بما يساهم في تحقيق عام دراسي ناجح ومثمر.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور السيد الجنيدي، وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية، وفي إطار الاستعداد المكثف لبداية العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة تساعد الطالبات على التفوق والتحصيل العلمي.