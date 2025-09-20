قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور مصطفى عاطف ربيع مدير ومنسق المركز الإعلامي لكلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق انه في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025 – 2026، أعلنت كلية علوم الرياضة للبنين بجامعة الزقازيق عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب، مشددا على أهمية الانضباط داخل الكلية والالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية.

وأضاف مدير ومنسق المركز الإعلامي للكلية انه قدمت إدارة الكلية التهنئة لأبنائها الطلاب المستجدين المقبولين بالفرقة الأولى، حيث أوضحت أن الالتزام بالزي الرياضي الموحد داخل الكلية وفي المحاضرات العملية شرط أساسي منذ اليوم الأول للدراسة، مشددا على أنه لن يُسمح بحضور المحاضرات العملية بدون الالتزام بالزي المحدد، حرصاً على تحقيق الانضباط وتطبيق اللوائح.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبدالله مناع الطحاوي عميد الكلية، عن سعادته ببدء العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً مليئاً بالنجاح والتميز.

وأكد أن الكلية كانت وما زالت منارة للعلم والرياضة ومصنعاً لإعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن في المجالات العلمية والرياضية، مشيراً إلى ثقته في أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين سيواصلون المسيرة بروح التعاون والانتماء.

كما توجه العميد برسالة مباشرة إلى الطلاب قائلاً إنهم يمثلون مستقبل الأمة وأملها، داعياً إياهم للاستفادة من البرامج العلمية والتدريبية التي تقدمها الكلية، والحرص على أن يكونوا قدوة في الانضباط والسلوك القويم إلى جانب التفوق الأكاديمي والرياضي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل جودة هلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية أعدت خطة شاملة لاستقبال الطلاب الجدد وتنظيم الجداول الدراسية والأنشطة العملية بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في دعم العملية التعليمية والبحثية، مؤكداً أنهم يمثلون الركيزة الأساسية في نهضة الكلية ورفعة شأنها، مع توجيه الشكر لكافة العاملين على إخلاصهم وتفانيهم في خدمة الكلية، باعتبارهم شركاء النجاح الحقيقيين.

ودعا الدكتور عبدالله مناع الطحاوي الله أن يكون هذا العام الدراسي عام إنجاز وتميز لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق، مؤكداً التزام إدارة الكلية بتقديم كل الدعم اللازم لطلابها من أجل مستقبل مشرق.

علوم الرياضة جامعة الزقازيق العام الجامعي الجديد التربية الرياضية للبنين

