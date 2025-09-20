تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

أكد محمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأوضح "رمضان" أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال نحو مليون و858 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يقرب من 49,466 فصلاً دراسياً داخل 4,922 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة، وذلك بعد دخول مدارس جديدة الخدمة.

وشدد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية على تنفيذ تعليمات الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2025، الخاصة بتخفيف الكثافات الطلابية لتصل إلى 44 طالباً بالفصل الابتدائي والإعدادي، و40 طالباً بالمرحلة الثانوية، مع العمل على إنهاء الفترة المسائية تدريجياً.

كما أعلن عن تفعيل مبادرة "استلم كتبك واعرف فصلك" بجميع الإدارات التعليمية، وتخصيص أرقام هواتف وفاكس لتلقي شكاوى أولياء الأمور بشأن أي معوقات أو عجز في أعضاء هيئة التدريس.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الشرقية لتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أزمات، مشدداً على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب ومتابعة الطابور الصباحي وتفعيل دور الإشراف داخل الفصول والفناء والأدوار، ومنع دخول أي زائر دون إثبات الشخصية وتسجيل بياناته، وحظر التعامل مع الباعة الجائلين خارج المدارس.

كما وجّه بضرورة مراجعة التوصيلات الكهربائية داخل المدارس والتأكد من صلاحية طفايات وحنفيات الحريق، ووضع خطط إخلاء وتجارب تدريبية دورية، إضافةً إلى فحص النوافذ والأسطح بشكل منتظم لمنع أي مخاطر.

وشدد على الالتزام بتحية العلم، وتفعيل حصص الأنشطة التربوية، وتخصيص فقرات إذاعية لتوعية الطلاب بالمشروعات القومية وأهمية دور القوات المسلحة والشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب تخصيص فقرات خاصة بانتصارات أكتوبر خلال الشهر.

وأكد "رمضان" على تسليم الكتب دون ربطها بالمصروفات، وحظر أي تبرعات أو رسوم إضافية غير مقررة، والتزام المدارس الخاصة باللوائح والكثافات المحددة، ومتابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين إلكترونياً، مع إعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف المستوى في القراءة والكتابة.

وأكد محمد رمضان غريب أن جميع مدارس المحافظة جاهزة تماماً لاستقبال العام الدراسي الجديد دون معوقات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري داخل المدارس والإدارات، من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بأبناء محافظة الشرقية.