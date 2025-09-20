صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " مشيداً بدور مديرية الصحة بالشرقية لتنظيم القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس ، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٣٧٠ مريض من أهالي القرية والقرى المجاورة ، و صرف العلاج اللازم لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية أكياد البحرية بمركز فاقوس استمرت يومان الخميس والجمعة الماضيين الموافقين (18 ،19 سبتمبر الجارى ) واشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص عدد ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، وذلك تحت مظلة تامة من الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي ، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي المجاني على٢٣٧٠ مريض من أهالي القرية وصرف العلاج اللازم بالمجان للمترددين على القافلة وتحويل 17 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية وتنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة ، عن الكشف المبكر لأورام الثدي ،ودعم صحة الأم والجنين وذلك بإشراف الدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية.