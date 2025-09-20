قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
محافظات

بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية .. تموين الشرقية يشن حملات مكثفة بمركزى الإبراهيمية وههيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس السيد محرز ، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بالإشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة المهندس أحمد القواشتى مدير عام التجارة الداخلية بالمرور على الأنشطة والأسواق وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (٢٠ ) كشاف كهرباء و تم تحرير محضر رقم (٦٤٣١) جنح الإبراهيمية لمحل أدوات كهربائية بدون فاتورة وضبط عدد (٩) مروحة سقف و تم تحرير محضر رقم (٦٤٣٠) جنح الإبراهيمية لمحل أجهزة كهربائية بدون فاتورة وتحرير محضر رقم (٢٥١٧) إداري الإبراهيمية فحص شكوى علامات تجارية . 

كما قامت الحملة بالتوجه إلى صيدلية غير مرخصة تبين تبعيتها لمركز ههيا وتحررت الجنحة رقم ( ١٠٣٥٠) لسنة٢٠٢٥ ههيا وتم التحفظ على جميع الأدوية وغلق وتشميع الصيدلية.

أكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضراللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

