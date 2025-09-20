قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
الدوري يا زمالك .. إعلامي يدعم لاعبي الفريق الأبيض
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز
رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
حوادث

قرار ضد سائق صدم سيدة وفر هاربا في الشرقية

قررت جهات التحقيق، سرعة اجراء التحريات في واقعة قيام شخص باصطدام سيدة بسيارته في محافظة الشرقية، والفرار من موقع الحادث. 

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب واقعة اصطدام بسيارة بسيدة في محافظة الشرقية، والفرار من موقع الحادث.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه قائد سيارة ربع نقل يصطدم بسيدة أثناء عبورها الطريق، ثم يلوذ بالفرار.

 وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه أمكن تحديد هوية السيدة الظاهرة في المقطع، وتبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، ومصابة بكسر في الساقين.

كما تم التوصل إلى السيارة المستخدمة في الحادث، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة صان الحجر، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، مبررًا ذلك باختلال عجلة القيادة بيده، كما أقر بهروبه من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

جهات التحقيق محافظة الشرقية الشرقية الأجهزة الأمنية

