الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الإسكندرية| فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بخصوص الحادث، حيث حدثت المشاجرة بين طرفين: الطرف الأول عامل مصاب بجرح قطعي، والطرف الثاني ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرتي قسمي ثان وثالث الرمل بالإسكندرية، وذلك نتيجة خلافات بينهم حول الجيرة.

وقام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول باستخدام السلاح الأبيض والعصا الخشبية.

تمكن ضباط الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم السلاح الأبيض والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المذكورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.